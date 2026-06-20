Devleri geride bıraktı… Bono, İskoçya kapısından Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı

Fas Milli Takımı’nın kalecisi Yassine Bounou, Afrika kıtasındaki birçok dev kaleciyi geride bırakarak Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı.

Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımında forma giyen kaleci, Cumartesi sabahı erken saatlerde 2026 Dünya Kupası 3. Grubu'nun ikinci turunda Fas'ın İskoçya'yı 1-0 mağlup ettiği değerli galibiyette rol oynadı. Bu galibiyet, takımı 32'li turlara yükselmeye bir adım daha yaklaştırdı.

Bono, maç boyunca kayda değer bir zorlukla karşılaşmadı; “SofaScore” istatistiklerine göre, 90 dakika boyunca hiçbir şutu kurtarmadı.

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Faslı kaleci, kariyerinde dördüncü kez bir Dünya Kupası maçında kalesini gole kapatmayı başardı. Daha önce 2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan, İspanya ve Portekiz karşısında da aynı başarıyı göstermişti. Bono, şu ana kadar toplam 8 maçta forma giydi.

Fransız "Stats Foot" ağı, Bono'nun Dünya Kupası tarihinde en çok kalesini gole kapatan Afrikalı kaleci olduğunu belirtti.

Aynı kaynağa göre, Bono, Peter Rufai, Vincent Enyeama (Nijerya) ve Kamerunlu Thomas Nkono'dan oluşan üçlü ile eşitliği bozdu; bu üç isim de 3 maçta kalesini gole kapatmıştı.

Bu konuyla ilgili olarak, Bono, tarih boyunca Fas milli takımıyla tüm turnuvalarda en çok maça çıkan oyuncular listesine girdi.

Kaleci, 92 maçla dördüncü sırada yer aldı ve bu sayıyla 2026 Dünya Kupası'nda Atlas Aslanları kadrosunda yer almayan Youssef En-Nesyri ile eşitlendi.

Bu listenin başında 115 maçla Noureddine Naybet yer alırken, onu 98 maçla Achraf Hakimi ve 94 maçla Ahmed Feras takip ediyor.