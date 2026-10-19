Gazeteci Oliver Holt İngiliz "Daily Mail" gazetesindeki yazısında, Manchester City'nin mali ihlaller nedeniyle alması beklenen cezaya ilişkin Premier Lig'deki özel bilgileri açıkladı.

Holt, yazısının metninde şunları kaydetti: "Hafta sonu boyunca bir dizi futbol yorumcusu ve analistinin ağzından, bu sezon Premier Lig şampiyonluğu mücadelesinin artık fiilen iki takım arasına sıkıştığını belirten açıklamalar tekrarlandı. İnkâr etmek, gerçeklerle başa çıkmanın rahat bir yoludur, özellikle de milyarlarca sterlin değerindeki bir sektörde."

Şöyle ekledi: "Belki de bu yorumcular, şampiyonluk mücadelesinin en öne çıkan adayları olarak Arsenal ve Brighton'ı kastediyordu; eğer öyleyse, yanlış varsayımlarım için özür dilerim. Ama şampiyonluk yarışı iki takımla sınırlı kalacaksa, bunlardan hiçbiri Manchester City olmamalı."

Devamında şunları söyledi: "Manchester City bu sezona gerçekten de çarpıcı bir şekilde başladı. Takımın son yıllarda ulaşmaya alıştığı yüksek standartlara göre bile, Pep Guardiola'nın ayrılması ve takımın yönetimini Enzo Maresca'nın devralmasına rağmen ligdeki ilk yedi maçını kazanması dikkat çekici bir başarı. Ancak bu güçlü başlangıç, kulübün üzerine çöken gölgeleri dağıtmıyor, belki de onları daha da uzatıyor."

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Belki de petrol ülkelerinden gelen ve kulübü hedef alan kırmızı bir blok olduğundan söz eden gerekçeler, kaçamak sözler ve saçma propaganda dalgası, Manchester City'nin geçen ayın sonlarında bağımsız bir komisyon tarafından, Premier Lig Birliği'nin kendisini suçladığı 115 mali ihlalin büyük çoğunluğunu işlemekten mahkûm edildiği gerçeğini gizledi."

Sözlerine şöyle devam etti: "Makul ölçüde normal işleyen herhangi bir spor liginde, bunun Manchester City'yi bu sezon şampiyonluk mücadelesi dairesinden çıkarması gerekirdi. Kulübe uygulanan ceza çoktan açıklanmış olmalıydı ve ihlallerinin boyutu göz önüne alındığında, bu cezanın onu şampiyonluk yarışından mahrum bırakacağı kesindi."

Şöyle sürdürdü: "Manchester City aleyhine açılan davanın karmaşık ve uzun süren seyri, diğer futbol kulüplerinin, kulübe uygulanacak cezalara ilişkin kararın çıkmasından önce ne kadar beklemeleri gerektiği ve ayrıca kulübün yaptığı itirazın sonuçlandırılması için gereken sürenin ne olacağı konusunda bir belirsizlik ve kötümserlik hali doğurdu."

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Şunları ilave etti: "Davanın seyrine yakın kaynaklara göre, Manchester City'nin Premier Lig'den ihraç edilmesi ve gelecek sezonun başlamasıyla birlikte ikinci lig takımı olarak sıfırdan başlamaya zorlanması şeklindeki felaket senaryosuyla karşılaşması pek olası değil. Kulübün ihracı, hem Premier Lig Birliği'ni hem de İngiliz Ligleri Birliği'ni eşi görülmemiş bir kaosa sürükler; ayrıca bu adım her iki kuruma da zarar verir."

Sözlerini şöyle genişletti: "Premier Lig Birliği'nin, kulübün yaptığı itirazın sonucu çıkmadan önce Manchester City'ye uygulanan cezanın açıklanması için baskı yaptığı düşünülüyor; bu itirazın ise ocak ayının sonundan önce karara bağlanması pek olası değil."

Şöyle devam etti: "Davaya vâkıf kaynakların elindeki bilgiler, en muhtemel cezanın, Manchester City'nin birinci lige düşmesini sağlayacak şekilde çok sayıda puan silinmesi ve buna ek olarak devasa bir para cezası olduğuna işaret ediyor."

Şöyle tamamladı: "Cezanın, fiilen Manchester City'nin en az bir sezon daha birinci ligde kalmasına yol açacak şekilde daha fazla puan silinmesini içermesi de olası. Birinci Lig Birliği, kulüplerinden biri hakkındaki bu cezayı kabul etmek zorunda olmayacak, ancak büyük olasılıkla onaylayacak."



