Devasa hata: Go Ahead teknik direktörü, Melvin Boel'in haleflerinin listesini Melvin Boel'e gönderdi

De Telegraaf, Melvin Boel'in Go Ahead Eagles'tan ayrılma nedenini biliyor. Gazete, teknik direktörün teknik direktör Marc van Hintum'dan kendisine hiç de yönelik olmayan bir mesaj aldığını ve bunun üzerine ilişkilerin gerginleştiğini belirtiyor.

Go Ahead Eagles'ın on ikinci olduğu ve Avrupa Ligi ön eleme turuna kalarak neredeyse herkesi şaşırttığı sezonun hemen ardından, Boel genel müdür Jan-Willem van Dop ile birlikte sezonu analiz etti.

Boel, genel müdürle yaptığı görüşmeden iyi bir izlenim edindi ve neşeyle arabasına binip eve doğru yola çıktı. Ayrılmasından on dakika sonra, eski FC Dordrecht menajeri aniden Van Hintum'dan bir mesaj aldı.

Van Hintum, "Boel'in olası haleflerinin listesini" Melvin Boel'e gönderdi. Mesaj Van Dop'a yönelikti, ancak o sırada hala görevde olan teknik direktöre ulaştı.

De Telegraaf'a göre, yanlış adrese gönderilen mesaj, Boel'in ayrılmasının nedenlerinden biri. Artık verimli bir işbirliği için bir zemin kalmamıştı.

Van Hintum, Hollanda'nın en büyük gazetesine bu hatayı kabul etti. "Van Dop benden potansiyel haleflerin listesini göndermemi istedi, ancak kafam o kadar Boel'e takılmıştı ki listeyi Boel'e mesaj attım."

"Hemen ardından onu aradım ama telefonu açmadı. Sonra ona bir mesaj göndererek özür diledim. Bu bir hataydı ve asla böyle bir niyetim yoktu," diye ekledi.