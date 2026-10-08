Max Eberl’in, eşi benzeri görülmemiş bir ret yağmurunun ardından Vincent Kompany’yi Bayern Münih’in teknik direktörü olarak adeta şapkadan çıkardığı günlerde taraftarlar ve uzmanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyordu; bunun üzerinden aslında çok da uzun zaman geçmedi. Belçikalı teknik adam, antrenörlük kariyerinde o dönemde hâlâ neredeyse boş bir sayfaydı ve birkaç hafta önce Burnley ile Premier League’den sessiz sedasız düşmüştü.

Kompany, 2024 yazında Münih’e geldikten sonra eleştirmenlerini büyüleyici futbolu ve cazibesiyle kısa sürede susturdu. Ancak İngiltere’nin kuzeybatısında rüzgar çok sert bir şekilde tersine döndü.

Burnley hâlâ bir asansör takımının en net örneklerinden biri. Ancak eski dünya çapındaki stoperin ayrılığından biraz fazla iki yıl sonra kulüp, hem sportif hem de mali açıdan adeta bir enkazı andırıyor.

Vincent Kompany’nin ayrılığından sonra FC Burnley’nin başına gelenler

Ancak sırayla gidelim. Kompany, Burnley’yi 2022’deki küme düşüşünün ardından tam 101 puanlık muhteşem ve aynı zamanda tarihi bir performansla görkemli biçimde Premier League’e geri taşımıştı. Ancak bugünkü Bayern Münih hocası, yeniden ikinci lige düşüşü engelleyemedi. Bu durum, selefi Sean Dyche’ı o dönemde çileden çıkarmıştı.

Bugün 55 yaşında olan Dyche, Burnley ile iki kez yükselmiş ve kulübü İngiltere’nin en üst liginde beş sezon tutmuştu. Sert sözlerle şöyle konuştu: "Sanırım onunla 24 puan topladılar. Bunun için 150 milyon euro harcadılar ve o da Bayern’de işi aldı. Bunun nasıl olduğunu bilmiyorum! Keşke bunu yapan ben olsaydım. Keşke kulübü 150 milyon euro borçla bırakıp sonra Bayern’de işi alsaydım. Her neyse, hayat böyle ilginç dönüşler yapıyor."

Burnley, diğerlerinin yanı sıra Zeki Amdouni’yi 18,6 milyon euroluk kulüp rekoru bedelle transfer etti. Ama bunun da faydası olmadı. Sadece 24 puanla (beş galibiyet ve 24 yenilgi) ve 41:78’lik averajla sezon sonunda 19. sıra geldi. Doğrudan yeniden yükselişin ardından, Kompany’yi savunmak gerekirse, halefi Scott Parker da bir kez daha küme düşmeyi önleyemedi. Bu sezon, yeniden ikinci kademe olan Championship’te Kompany’nin vatandaşı Nicky Hayen’in asansör düğmesine yukarı yönü vermesi gerekiyordu.

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FC Burnley şu anda Championship’in en kötü takımı

Ancak Burnley’de asansör şu anda daha da aşağıya, yani sportif anlamda kimsenin olmadığı bir bölgeye doğru gidiyor. Acı gerçek şu: yükselme hattı değil, dip sıra. Sekiz hafta sonunda kulüp, ligin galibiyetsiz tek takımı olarak sadece dört puanla son sırada yer alıyor. Burnley ayrıca 17 gol yiyerek Norwich City ile birlikte ligin en kötü savunmasına sahip.

Eski KSC kalecisi Max Weiß, sezon öncesinde birinci kaleci yapılmıştı ancak artık ilk 11’deki yerini kaybetti. Kaptan Kyle Walker da son olarak kulübeye çekildi. Bu hamlelerden beklenen çıkış ise Derby County karşısında, uzatılmış milli maç arasından önce gelmedi.

1-1’lik sonuç, henüz genç sayılabilecek sezondaki dördüncü beraberlik oldu. Yeniden yükselme hedefi ise giderek daha da uzaklaşıyor. Sonuçta Championship tarihinde, sekiz maç sonunda hâlâ galibiyet alamamış hiçbir takım yükselmeyi başaramadı. Hayen maç bitiminde, "Bunu kabullenmek zor. Çok sinir bozucu" dedi.

Bunun ötesinde Hayen, ilk resmi maçtan sadece 29 gün önce, Club Brugge’deki oldukça başarılı yılların (şampiyonluk ve kupa zaferi) ardından devraldığı takımda olası görevden alınması hakkında da açık konuştu. BBC Radio Lancashire’a yaptığı açıklamada, "Futbolda işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorum ama birçok neden olduğunu da söyledim; bunu dikkate alırsınız ya da almazsınız" dedi ve şunu vurguladı: "Bunun sorumluluğunun bende olduğunu biliyorum ve eğer bunun yeterince iyi olmadığına karar verirlerse, o zaman göreceğiz."

Bu kez büyük olasılıkla beklenen yo-yo etkisi gerçekleşmeyecek olsa da Hayen şimdilik görevine devam edecek. Ancak alarm zilleri banka hesabına bakıldığında da çalıyor. BBC de kısa süre önce duruma uygun şu benzetmeyi yaptı: "Yo-yo’larda sorun şudur; ivme tersine döndüğünde ve ip gevşediğinde onları artık geri getiremezsiniz." Bununla birlikte "gevşek" kelimesi kulübün mali kaldıracını da tanımlıyor. Burnley, sportif yalpalamayı kışın önemli transferlerle düzeltmekten çok uzak.

Dev borç yükü! FC Burnley’nin mali olarak tükenmesinin nedeni bu

Bunun baş sorumlusu Alan Pace. Amerikalı iş insanı, Burnley’yi Aralık 2020’de yatırım şirketi ALK Capital aracılığıyla devralmıştı. Ancak satın alma kredilerle finanse edildi. Bunun sonucu olarak mali yükün büyük bölümü doğrudan kulübün üzerine kaldı ve Premier League’e kıyasla çok daha düşük gelirler nedeniyle küme düşüşle birlikte bu yük devasa boyutlara ulaştı. Guardian’ın haberine göre güncel borç yükü çevrildiğinde 165 milyon euronun üzerinde. Devir işlemi kapsamında şirketin ayrıca kulübe 94 milyon euro daha borçlu olduğu belirtiliyor.

Geçtiğimiz iç saha maçlarında Pace’in sert taraftar tezahüratlarının hedefi olması bu yüzden pek de şaşırtıcı değildi. Bir dönem Adidas ve Manchester United’da görev yapan CEO James Holroyd ise sadece 15 ay görevde kaldıktan sonra frene bastı ve istifasını açıkladı. Yönetimin mali planlamadaki ihmalleri etrafındaki huzursuzlukla birlikte Burnley, transfer gelirlerine bağımlı hale geldi. Yaz döneminde, Maxime Esteve’nin RB Leipzig’e transferi de dahil olmak üzere toplam yaklaşık 124 milyon euroluk oyuncu satışı yapılırken, gelen yeni oyuncular için İngiltere şartlarına göre görece düşük sayılabilecek 53 milyon euronun biraz üzerinde harcama yapıldı.

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Jamie Vardy transferi teselliden fazlası değil

Burnley kadrosundaki dengesizliğin en çarpıcı örneği forvet hattı. Geçen sezon küme düşmesine rağmen 11 gol atan ve Championship’te de iki maç sonunda şimdiden iki gole ulaşan Zian Flemming’in Ipswich Town’a 20 milyon euro karşılığında satılması yeniden yatırıma dönüştürülmedi. Bunun yerine 19 yaşındaki Dastan Satpaev, Chelsea’den kiralık olarak geldi ve daha önce kulüpsüz olan Jamie Vardy de transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala takıma katıldı.

Bir zamanlar Leicester City’yi sansasyonel şekilde şampiyonluğa taşıyan efsane golcünün görkemli günleri artık çok geride kaldı. Bu transfer, olsa olsa bir teselli niteliğinde. 39 yaşındaki tecrübeli yıldız şu ana kadar sadece golsüz iki kısa süreli forma şansı buldu.

Kümede kalma adına umut veren tek şey ise istatistik: Daha önce sekiz maç sonunda galibiyet alamayan 10 takımın yedisi sonunda ligde kalmayı başardı. Burnley için üçüncü kademe League One’a düşüş, muhtemelen her açıdan tam anlamıyla en kötü senaryo olur.

FC Burnley son sırada: Championship’te güncel puan durumu