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Erling Haaland, kulübü Manchester City'ye karşı devam eden mali yargı sürecine ilişkin kişisel değerlendirmesini ilk kez paylaştı.

Norveç Milli Takımı'nın cumartesi akşamı Nations League'de Galler'i 3-1 yendiği, Haaland'ın bir gol atıp bir golün de hazırlayıcısı olduğu maçın ardından, forvete TV 2 Sport tarafından Manchester City'nin mevcut durumu soruldu.

Haaland, "Bu, yanıtlamakta zorlandığım bir soru. Bu bir hukuki ihtilaf" dedi. Manchester City'nin çeşitli mali kuralları ihlal etmekle suçlandığı dönemde henüz kulübün formasını giymediğini de vurguladı: "Bu sadece 2009 ile 2018 arasındaydı, yani... 2009'da, sanırım 2010, 2011, 2012 ve 2013'te Bryne FK'de oynadım. Devam edelim mi?"

Haaland, meselenin bütünüyle "Premier League ile Manchester City arasında" olduğunu söyledi. "Bu konu bir kurul önünde görüşülecek. Buna yanıt vermeli miyim? Bilmiyorum. Hakkında pek bir şey bilmediğim bir konuyu yanıtlamak biraz zor."

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Suçlamalarla kişisel olarak hiç ilgilenmediğini belirten Haaland, "Ben, 2022'de beş yıllık, 2024'ün sonunda ise dokuz buçuk yıllık sözleşme imzaladığım Manchester City için sahada iyi performans göstermeye odaklanıyorum" dedi. Haaland, Manchester City oyuncusu olmaktan hâlâ "mutlu" olduğunu da vurguladı.

Getty Images

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Manchester City mali skandalda neyle suçlanıyor?

Manchester City, eylül ayında "yüzyılın futbol davası"nda mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 115 suçlamanın 114'ünden suçlu bulunmuştu. Suçlamalar, City'yi 2008'de devralan Abu Dabili milyarder kulüp sahiplerinin mali faaliyetlerine odaklanıyor.

Manchester City, 2009 ile 2018 arasında mali kuralları 80 kez ihlal etmekle ve Premier League'in soruşturmasında yeterince iş birliği yapmayarak 35 kez daha kural ihlalinde bulunmakla suçlanıyor.

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Suçlamalar arasında, City'nin üst düzey yöneticileri arasında gönderildiği öne sürülen e-postalar da bulunuyor. Bu e-postaların, kulübün Abu Dabi merkezli, devlet kontrolündeki hava yolu şirketi Etihad ile telekomünikasyon şirketi Etisalat'tan elde ettiği sponsorluk gelirlerini, Abu Dhabi United Group'un doğrudan yatırımlarını olağan gelir olarak göstererek yapay biçimde şişirdiğine işaret ettiği belirtiliyor. Diğer belgeler ise dönemin teknik direktörü Roberto Mancini'ye, Abu Dabi'den bir kulübün danışmanlık ücretleri olarak gösterilen ve resmî kayıtlara geçirilmeyen ödemeler yapıldığını düşündürüyor.

Manchester City'nin bu nedenle nasıl bir cezayla karşılaşacağı henüz tamamen belirsiz. En kötü senaryoda kulüp, Premier League'den zorunlu olarak düşürülebilir. Böyle bir durumda bazı yıldız oyuncuların kulüpteki geleceği sorgulanabilir; Haaland'ınki de buna dahil.

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Ancak kulüp öncelikle temyize başvurdu. Nihai karar açıklanmadan önce temyiz sürecinin büyük olasılıkla Ocak 2027'ye kadar sürmesi bekleniyor.