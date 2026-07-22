Dev yolsuzluk şüpheleri.. Arjantin Futbol Federasyonu yöneticileri FBI'ın eline mi düşecek?

Birkaç gün önce ABD Federal Soruşturma Bürosu ajanları ve ABD federal savcıları, Claudio Tapia başkanlığındaki Arjantin Futbol Federasyonu'nun mali işlemlerine yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Soruşturma, federasyonun ticari sözleşmeleriyle ilgili yüz milyonlarca doların ABD bankacılık sistemi üzerinden nasıl hareket ettiğini anlamayı amaçlıyor.

Soruşturmacılar özellikle, incelenen banka belgelerinde nihai varış yeri belirtilmeyen on milyonlarca dolar üzerinde duruyor.

Geniş bir yayılıma sahip Arjantin sitesi Infobae'ye göre Federal Soruşturma Bürosu (FBI), aralarında dolandırıcılık ve zimmete para geçirme suçlamalarıyla soruşturma altında bulunan Claudio "Chiqui" Tapia (başkan) ile Pablo Toviggino'nun (mali işler sorumlusu) da yer aldığı federasyonun üst düzey yetkililerinin mallarına el koymak için Arjantin Millî Takımı'nın uçağını New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda alıkoydu. Söz konusu kişiler, iş adamları Diego Lucero ve Javier Faroni ile birlikte soruşturuluyor.

Final maçının ardından Arjantin medyası tarafından yayılan ve maç sonuçlarının manipüle edildiğini ima eden spekülasyonlar ile komplo teorileri, Arjantin Futbol Federasyonu'ndaki gerçek skandalı örtbas eden bir perde haline geldi.

Ülkenin en büyük yolsuzluk davasının yeni bir bölümünde ise Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, Tapia ve ortaklarına karşı harekete geçiyor.

Arjantin Futbol Federasyonu yetkilileri, "Arjantin Futbol Federasyonu skandalı" soruşturması kapsamında bu ayın 30 Temmuz'unda Florida Eyaleti Güney Bölge Mahkemesi'ne çıkmaya çağrıldı.

Kendilerinden, merkezi Florida'da bulunan ve Arjantin'in son Dünya Kupası'ndan 2030'daki gelecek Dünya Kupası'na kadar imzaladığı sponsorluk sözleşmelerinden elde edilen paranın aklanması ve transferi için ana araç olduğu gerekçesiyle soruşturulan bir paravan şirkete ilişkin mevcut tüm bilgileri sunmaları istendi.

Tahminlere göre şirket, bu dönemde Arjantin Futbol Federasyonu'nun toplam ticari gelirinin yüzde 30'unu elde etti.

Arjantin sitesine göre "telefonlara ve elektronik cihazlara el konulmasıyla sonuçlanan soruşturma, Dünya Kupası turnuvası sırasında şekillenmeye başladı. Claudio 'Chiqui' Tapia ve federasyon yöneticileri Amerika Birleşik Devletleri'nde millî takıma eşlik ederken, FBI ajanları ve Adalet Bakanlığı savcıları, kuruluşun uluslararası ticari sözleşmelerini yönetmek için kullanılan mali yapı üzerinden gerçekleştirilen işlemleri yeniden inşa etmeye başladı. İnceleme altındaki işlemlerin değeri 300 milyon doları aşıyor."

Arjantin federasyonu başkanına yakın kaynaklar, aleyhine açılan davalara rağmen bu suçlamaları "yalan" ve "asılsız" olarak nitelendirerek reddetti.

Spor yöneticisinin avukatı Mariano Lizardo, "La Nación" gazetesine şunları söyledi: "Onunla az önce konuştum, böyle bir şey olmadı."

Amerika Birleşik Devletleri saldırıya geçiyor

Faroni ile eşi Erika Gillet arasında kurulan ve Tapia'nın açık kararı doğrultusunda oluşturulan sınırlı sorumlu bir şirket olan TourProdEnter LLC, "Arjantin Futbol Federasyonu'nun uluslararası sözleşmelerini tahsil etmenin yanı sıra sponsorlardan, ticari haklardan, hazırlık maçlarından ve Arjantin Millî Takımı'yla bağlantılı diğer ticari işlerden gelir elde eden, ayrıca aracılığı ve operasyonların lojistiği karşılığında komisyon alan 'münhasır acente'" olarak belirlendi.

Elde edilen çeşitli banka belgelerine dayanan soruşturma, Arjantin federasyonunun gelirlerinin birden fazla banka hesabına dağıtıldığını doğruluyor.

Tahminlere göre, Asya, Avrupa ve Arap Körfezi'ndeki sözleşmelerden elde edilen yaklaşık 14 milyon dolarlık gelir tek bir hesaptan geçti; ancak paralar başka hedeflere aktarılmadan önce bu hesapta yalnızca 24 ila 72 saat arasında kaldı.

Aktarılanlara göre Arjantin federasyonu, ABD Adalet Bakanlığı'nın soruşturduğu tutarların hiçbirini mali tablolarında açıklamadı; ayrıca geçen yılın sonunda Tapia'nın kendisiyle bağlantılı bir paravan adam adına Villa Rosa'da bulunan 20 milyon doları aşan değerdeki bir gayrimenkule ve elliden fazla lüks otomobile el konulması da dahil olmak üzere başka ihlaller de mevcut.

Arjantin federasyonu kendini savunuyor

Medyaya yaptığı açıklamada Arjantin Futbol Federasyonu, bilgilerin bir kısmını yalanlamaya çalıştı: "Basın haberleri ışığında Arjantin Futbol Federasyonu, aşağıdaki açıklamayı yapmayı gerekli görmektedir: Çeşitli yayınlarda atıfta bulunulan belge, ne Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia'ya ne de kuruluşun mali işler sorumlusu Pablo Toviggino'ya yönelik bir celp niteliği taşımaktadır."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Amerika Birleşik Devletleri Florida Güney Bölge Mahkemesi tarafından çıkarılan celp emri üçüncü bir tarafa yöneliktir; bu taraf, büyük bir jüri önüne çıkmak ve bu derneğin yetkilileri de dahil olmak üzere çeşitli kişilerle ilgili belge ve yazışmaları sunmakla yükümlüdür."

Açıklama şöyle sona erdi: "Söz konusu belge, federasyon başkanı veya mali işler sorumlusu aleyhine herhangi bir kişisel işlem öngörmemekte, mahkeme önüne çıkmalarını emretmemekte, kendilerine herhangi bir usul yükümlülüğü getirmemekte ve mallarına yönelik herhangi bir haciz veya el koyma kaydı içermemektedir. Yanlış veya kasten çarpıtılmış bilgilerin yayılması, ciddi bir dezenformasyon yaratmakta ve kişilerin ile kurumların onurunu ve itibarını haksız yere etkilemektedir."