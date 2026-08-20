24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-ARSENALAFP
Jochen Tittmar

Çeviri:

Dev transfer kârı teklifi doğrudan reddedildi! Bayer Leverkusen, iddiaya göre kilit oyuncusu için gelen üst düzey kulübü soğukkanlılıkla geri çevirdi

Bundesliga
Transfers
Bayer Leverkusen
Arsenal
J. Quansah

İngiltere şampiyonu Arsenal, Bayer Leverkusen’dan stoper Jarell Quansah için görünüşe göre ret yanıtı aldı. Sky’ın aktardığı bilgilere göre Gunners, sözlü olarak 60 milyon euro artı 5 milyon euro bonus teklif etti.

Bundesliga ekibi, buna karşın Premier Lig kulübüne 23 yaşındaki savunmacının satılık olmadığını bildirdi. Quansah, daha geçen yaz 35 milyon euro karşılığında Liverpool'dan Bayer Leverkusen'e transfer olmuş ve gelir gelmez ilk 11'in değişmez isimlerinden biri haline gelmişti.

Werksklub ile olan sözleşmesi uzun vadeli olarak 2030'a kadar devam ediyor. Liverpool'un bu yaz 60 ya da 70 milyon euro tutarında bir geri satın alma opsiyonu vardı, bu konuda farklı bilgiler bulunuyor. Ancak İngilizler bu opsiyonu kullanmadı. Gelecek yıl, beş yaşından beri Reds altyapısında yetişen Quansah için Liverpool bu opsiyona yeniden sahip olacak.

Gunners, William Saliba ile Jurrien Timber'ın sakatlık kaynaklı yoklukları nedeniyle savunmaya acilen takviye arıyor. Quansah, stoperin yanı sıra sağ bekte de görev yapabildiği için aranan profile uyuyor.

FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-HAMBURGGetty Images

Arsenal'in Jarell Quansah dışındaki transfer alternatifleri neler?

Daha önce Sky Sports ile Guardian, Londra ekibinin bir transferin mümkün olup olmadığını değerlendirmek için Leverkusen kulüp yönetimiyle temasa geçtiğini aynı doğrultuda bildirmişti. Guardian'a göre Bayer, ancak en az 50 milyon euroluk bir teklif gelmesi halinde satış ihtimalini değerlendirecekti.

İlk etapta Arsenal'in bu rakama çıkmak istemediği ve Aston Villa'dan Ezri Konsa'yı transfer etmeyi tercih ettiği belirtilmişti. 28 yaşındaki Konsa için yapılan 35 milyon euroluk ilk teklifi Villa reddedince, Arsenal daha yüksek teklifle Leverkusen'in kapısını çaldı. Ancak Konsa'nın yine de Londra'nın yolunu tutmasının muhtemel olduğu görülüyor.

Quansah, Konsa gibi Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı kadrosunda yer almıştı ve geçen sezon Leverkusen savunmasının merkezinde tartışmasız bir isimdi. Tüm kulvarlarda 44 maça çıktı ve bu maçlarda beş gol attı.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin