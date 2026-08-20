Bundesliga ekibi, buna karşın Premier Lig kulübüne 23 yaşındaki savunmacının satılık olmadığını bildirdi. Quansah, daha geçen yaz 35 milyon euro karşılığında Liverpool'dan Bayer Leverkusen'e transfer olmuş ve gelir gelmez ilk 11'in değişmez isimlerinden biri haline gelmişti.

Werksklub ile olan sözleşmesi uzun vadeli olarak 2030'a kadar devam ediyor. Liverpool'un bu yaz 60 ya da 70 milyon euro tutarında bir geri satın alma opsiyonu vardı, bu konuda farklı bilgiler bulunuyor. Ancak İngilizler bu opsiyonu kullanmadı. Gelecek yıl, beş yaşından beri Reds altyapısında yetişen Quansah için Liverpool bu opsiyona yeniden sahip olacak.

Gunners, William Saliba ile Jurrien Timber'ın sakatlık kaynaklı yoklukları nedeniyle savunmaya acilen takviye arıyor. Quansah, stoperin yanı sıra sağ bekte de görev yapabildiği için aranan profile uyuyor.

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Arsenal'in Jarell Quansah dışındaki transfer alternatifleri neler?

Daha önce Sky Sports ile Guardian, Londra ekibinin bir transferin mümkün olup olmadığını değerlendirmek için Leverkusen kulüp yönetimiyle temasa geçtiğini aynı doğrultuda bildirmişti. Guardian'a göre Bayer, ancak en az 50 milyon euroluk bir teklif gelmesi halinde satış ihtimalini değerlendirecekti.

İlk etapta Arsenal'in bu rakama çıkmak istemediği ve Aston Villa'dan Ezri Konsa'yı transfer etmeyi tercih ettiği belirtilmişti. 28 yaşındaki Konsa için yapılan 35 milyon euroluk ilk teklifi Villa reddedince, Arsenal daha yüksek teklifle Leverkusen'in kapısını çaldı. Ancak Konsa'nın yine de Londra'nın yolunu tutmasının muhtemel olduğu görülüyor.

Quansah, Konsa gibi Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı kadrosunda yer almıştı ve geçen sezon Leverkusen savunmasının merkezinde tartışmasız bir isimdi. Tüm kulvarlarda 44 maça çıktı ve bu maçlarda beş gol attı.