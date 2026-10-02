“Onun harika bir futbolcu olduğunu artık gerçekten gördük” diyen yeni milli takım teknik direktörü, perşembe akşamı Münih’te 2-0 kazanılan maçta 77. dakikada etkileyici bir performans sergileyen Tom Bischof’un yerine oyuna giren Celtic FC’nin 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusundan söz etti.

Ardından Klopp, çok büyük bir kıyaslamaya da başvurdu ve Baur’un kendi görüşüne göre Paris Saint-Germain’den Vitinha’nın izinden gittiğini ima etti.

“Birden fazla kez Şampiyonlar Ligi kazanmış bir takımda, bana onu sürekli hatırlatan bir oyuncu var. Sadece dış görünüş olarak değil, genel yetenek yapısı bakımından da” diyen Klopp, PSG orta sahasındaki Portekizli oyun kurucu gibi Baur’un da siyah, kıvırcık saçlara sahip olduğunu ve Vitinha gibi kısa boylu olduğunu belirtti.

Klopp, Mika Baur’un “dünyanın en acımasız ligi”ne transferini övdü

Baur’un kendisi ise bitiş düdüğünün ardından ZDF’ye yaptığı açıklamada, oyuna girmesiyle birlikte milli takım hayalinin gerçekleşmesini “sürreal” bir an olarak nitelendirdi. Geçen sezon da SC Paderborn formasıyla 2. Bundesliga’da oynayan futbolcu, Doğu Vestfalya ekibiyle Bundesliga’ya yükselme başarısı göstermişti. Yaz aylarında Celtic kapısını çaldı ve Baur sürpriz şekilde tam altı milyon euro karşılığında İskoçya’ya transfer oldu.

Klopp’un şimdi dikkat çektiği üzere bu kayda değer bir adımdı; zira İskoç Premiership’i “dünyanın en acımasız ligi” olarak tanımladı ve “bu fiziksel özelliklerle orada kendini kabul ettirmek ve bunu göze almak gerçekten çok özel” dedi.

Baur, Glasgow’a geldiğinden bu yana ilk 11’in değişmez isimlerinden biri oldu, hatta eylül ayının başında kulübü adına ilk golünü de attı. Ancak 22 yaşındaki oyuncu yeni ülkesinde ağır hayal kırıklıkları da yaşadı. LASK karşısında Celtic, ilk maçtaki 3-0’lık avantajını koruyamadı, rövanşı 5-1 kaybetti ve böylece Şampiyonlar Ligi’ne yükselme fırsatını kaçırdı. Ulusal düzeyde ise ezeli rakibe karşı şimdiden iki unutulmaz yenilgi aldı. Rangers, Celtic’i hem ligde (0-1) hem de kupa çeyrek finalinde (0-3) mağlup etti.

Buna rağmen Celtic Teknik Direktörü Martin O'Neil de yeni öğrencüsüne övgüler yağdırmıştı. “Mükemmel özelliklere ve harika tekniğe sahip bir oyuncu. Mika, oyun kurulumumuzda önemli bir rol üstlenecek ve ayrıca birçok pozisyonda görev yapabilecek.”

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