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Eski milli futbolcu Stefan Effenberg, Almanya Milli Takımı'nın teknik direktör Jürgen Klopp yönetimindeki hızlı gelişimi karşısında şaşkınlığını dile getirdi.

"Sadece altı maçın ve kadrodaki çok sayıda deneme ile değişikliğin ardından Klopp'un etkisinin şimdiden bu kadar belirgin olması inanılır gibi değil", diye yazdı 58 yaşındaki Effenberg, t-online için kaleme aldığı köşesinde. Sırbistan'da alınan 3-1'lik ve Hollanda karşısındaki 5-0'lık galibiyetlerin ardından, "Alman takımı", diye ekledi, "Belgrad ve Berlin'deki sadece 180 dakikada dev bir sıçrama yaptı."

Effenberg, bununla birlikte "beklentilerin şimdi yeniden aceleyle yükselmesine" karşı "ısrarla" uyardı. Takımın "şu anda hepimizi umutlandırabilecek iyi bir yolda göründüğünü" belirten Effenberg, Klopp'un da vurguladığı gibi takıma zaman tanınması gerektiğini söyledi. "Almanya, mart ayında Uluslar Ligi çeyrek finalinde dünya şampiyonu İspanya gibi güçlü bir rakibe elenirse kamuoyunda hemen yeniden sert eleştirilerin hedefi olmamalı."

Effenberg'e göre yılı kapatırken alınan iki galibiyete rağmen sonuçlar şimdilik ikinci planda. Daha önemli olan, "milli takımın sergilediği bu yeni görüntü". Bu görüntü sayesinde taraftarlar "bir yenilgiyi, bir tökezlemeyi ya da işlerin yolunda gitmediği bir maçı" da affedebilir; "çünkü özveri, mücadele ve yürek ortada. Koşma isteği, mücadele azmi, oynama sevinci: Taraftarlar ve uzmanlar olarak görmek istediğimiz şey bu. Üstelik bunları bu şekilde görmeyeli çok uzun zaman olmuştu."

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Lothar Matthäus'a göre bu yükseliş karşılıklı bir etki de yaratıyor. En çok milli maça çıkan futbolcu, RTL/Sky için kaleme aldığı köşesinde, "Bence oyuncular artık milli takıma, bizim 1986'dan 1990'a kadar Franz Beckenbauer yönetiminde gittiğimiz kadar isteyerek gidiyor. Çünkü ülkede nasıl bir atmosfer olduğunu görüyor ve bu atmosferin bir parçası olduklarını hissediyorlar", diye yazdı.