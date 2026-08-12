Chelsea, Arjantinli Enzo Fernandez'in transferi için Manchester City'ye resmi teklif sunması amacıyla son bir tarih belirledi. Bu gelişme, gökmavililerin mevcut transfer döneminde Arjantinli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmaya yönelik artan ilgisi arasında yaşanıyor.

"The Athletic" gazetesine göre Chelsea, Manchester City yönetimine ve Fernandez'in çevresine, kulübün 120 milyon sterlin değerinde bir teklif sunmak için önümüzdeki cuma günü İngiltere saatiyle 17.00'ye kadar süresi olduğunu, aksi halde oyuncunun Londra ekibinin kadrosunda kalacağını bildirdi.

Chelsea tavrını netleştiriyor

Chelsea, oyuncu için yaklaşık 161 milyon dolara denk gelen mali değerlendirmesinde ısrar ederken, bu rakamın Fernandez'in menajerine geçtiğimiz mayıs ayından beri iletildiğini vurguluyor.

Londra ekibi, Manchester City'nin oyuncunun hizmetlerinden yararlanmaya yönelik güçlü ilgisinin farkında olsa da, istenen teklifin belirlenen tarihten önce gelmemesi durumunda oyuncunun ayrılığının önünün kapanacağı görüşünde.

The Athletic daha önce, oyuncu ile geçtiğimiz günlerde gökmavili ekibin başına geçen eski teknik direktörü Enzo Maresca arasındaki güçlü ilişki nedeniyle Manchester City'nin Fernandez'i transfer etme isteğini ortaya çıkarmıştı.

Manchester City ayrıca, Barcelona'ya beklenen bir transferle ayrılmaya yaklaşan Rodri'nin yerine geçmesi için Arjantinli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Maresca ile özel bir ilişki

Fernandez, İtalyan teknik direktörün Chelsea'deki görev süresinden bu yana Maresca ile iyi bir ilişkiye sahip ve bu ilişki, Maresca'nın Londra ekibinden ayrılmasına rağmen hâlâ sürüyor.

Bu durum, kulübün yaz döneminde Fernandez'i "satılamaz oyuncular" listesine dahil etmeme kararı almasının ardından, Arjantinli orta saha oyuncusunun Chelsea'deki geleceğinin hâlâ belirsiz olduğu bir dönemde yaşanıyor.

Fernandez, geçtiğimiz nisan ayında Arjantin Milli Takımı'nda bulunduğu dönemde yaptığı ve kulüp yönetiminin bazı kararlarını eleştirdiği açıklamalar ile Real Madrid'e transfer olmaya açık olduğu şeklinde yorumlanan imalar nedeniyle Chelsea tarafından iki maç men cezasına çarptırılmıştı.

Fernandez'in sözleşmesi 2032'ye kadar

Menajeri Javier Pastore'nin yılın başlarında bu konuda somut bir ilerleme olmadığını dile getirmesinin ardından, oyuncunun sözleşme yenileme görüşmeleri hâlâ durmuş durumda.

Fernandez, Chelsea ile 2032 yılına kadar uzanan bir sözleşmeye sahip; bu da İngiliz kulübüne ayrılığıyla ilgili olası herhangi bir müzakerede güçlü bir konum sağlıyor.

Buna karşılık, orta sahadaki takım arkadaşı Moises Caicedo daha önce, Fernandez'in adının yine Real Madrid'e transfer olmakla anılmasının ardından, oyuncuyu Chelsea'de kalmaya teşvik etmek için devreye girmişti.