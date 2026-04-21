Orlando Magic, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü Little Caesars Arena'da Detroit Pistons ile oynayacakları 2.maç öncesinde, şaşkınlık yaratan bir şekilde seride 1-0 önde bulunuyor. Serinin açılış maçında tarihi bir deplasman galibiyeti elde eden 8 numaralı seri başı Magic, seri Florida'ya taşınmadan önce avantajını pekiştirmek isterken, 1 numaralı seri başı Pistons ise rekor kıran ev sahibi playoff mağlubiyet serisini sonlandırmak için çabalıyor.





Doğu Konferansı İlk Turu'ndaki 1 numaralı seri başı ile 8 numaralı seri başı arasındaki karşılaşma, açılış haftasonunun en büyük sürprizini yaşattı. Normal sezonu 60-22'lik ezici bir galibiyet-mağlubiyet oranıyla tamamlayarak 2007'den bu yana ilk kez 1 numaralı seri başı olmayı garantileyen Pistons, Play-In Turnuvası'nı geçerek seriye girmeyi başaran Orlando takımına karşı geride kaldı.





Magic - Pistons playoff biletleri ne kadar?

Magic - Pistons playoff biletleri ne kadar?

Orlando'nun 1. maçtaki sürpriz galibiyetinin ardından, taraftarlar Pistons'ın 2008'den bu yana ilk ev sahibi playoff galibiyetine tanık olmayı umarken, Motor City'deki bilet talebi yüksek seviyede seyrediyor. Detroit, yenilenmiş bir taraftar kitlesine sahip önemli bir spor pazarı olduğu için, bu yüksek riskli karşılaşma için fiyatlar rekabetçi seviyede.

2. Maç (Detroit): StubHub ve SeatGeek gibi platformlarda ikincil piyasa fiyatları şu anda 97 dolar civarında başlayan "en düşük" fiyatları gösteriyor. Orta seviye koltuklar genellikle 210 ile 350 dolar arasında seyrediyor.

3. Maç (Orlando): Seri 25 Nisan Cumartesi günü Kia Center'a taşınırken, yerel taraftarlar seride önde olan bir takımın evine dönüşünü karşılamaya hazırlanırken, giriş seviyesi koltuklar şu anda 115 dolardan başlayan fiyatlarla listeleniyor.

Saha Kenarı Koltuklar: Little Caesars Arena'daki 2. Maç için premium saha kenarı koltuklar şu anda 1.250 $ 'ın üzerinde listeleniyor ve bazı "VIP 1. Sıra" seçenekleri 3.800 $'ı aşıyor.

Maliyeti etkileyen faktörler arasında şunlar yer alıyor:

"Cade" Karşı Saldırısı: Mağlubiyete rağmen, Cade Cunningham 1. maçta 39 sayı atarak patlama yaptı. Taraftarlar, Pistons'ın süperstarının takımı seriyi eşitleyecek bir galibiyete taşıyıp taşıyamayacağını görmek için akın ediyor.

Ev Sahibi Takımının Galibiyet Hasreti: Detroit'in playoff'larda evinde üst üste mağlup olma serisi 11 maça ulaştı; bu, NBA tarihindeki en uzun seri. Potansiyel bir "seriye son verecek" galibiyetin tarihsel önemi, yerel talebi artırıyor.

2025/26 NBA Playoff Mekanları Bilet Fiyatlarına Göre

Takım Arena 2. Maç Giriş Ücret Aralığı New York Knicks Madison Square Garden 334 $ - 1.100 $+ Boston Celtics TD Garden 117 $ - 850 $+ Detroit Pistons Little Caesars Arena 97 $ - 640 $+ Orlando Magic Kia Center 115 $ - 710 $+ Denver Nuggets Ball Arena 79 $ - 650 $+

DET - Form Tümü Detroit Pistons 101 - 112 Orlando Magic K

Indiana Pacers 121 - 133 Detroit Pistons K

Charlotte Hornets 100 - 118 Detroit Pistons K

Detroit Pistons 137 - 111 Milwaukee Bucks K

Orlando Magic 123 - 107 Detroit Pistons K ORL - Form Tümü Detroit Pistons 101 - 112 Orlando Magic K

Orlando Magic 121 - 90 Charlotte Hornets K

Philadelphia 76ers 109 - 97 Orlando Magic K

Boston Celtics 113 - 108 Orlando Magic K

Chicago Bulls 103 - 127 Orlando Magic K

Karşı Karşıya Maç Sonuçları