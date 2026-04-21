Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
NBA
Detroit PistonsDetroit Pistons
Little Caesars Arena
Orlando MagicOrlando Magic
Buy Pistons vs Magic tickets
Tyrell Feaster

Çeviri:

Detroit Pistons - Orlando Magic NBA maç biletlerini nasıl alabilirsiniz: NBA Playoffları, fiyatlar ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets

Pistons - Magic maçının bilet fiyatları, nereden alınabileceği ve daha fazlası

Orlando Magic, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü Little Caesars Arena'da Detroit Pistons ile oynayacakları 2.maç öncesinde, şaşkınlık yaratan bir şekilde seride 1-0 önde bulunuyor. Serinin açılış maçında tarihi bir deplasman galibiyeti elde eden 8 numaralı seri başı Magic, seri Florida'ya taşınmadan önce avantajını pekiştirmek isterken, 1 numaralı seri başı Pistons ise rekor kıran ev sahibi playoff mağlubiyet serisini sonlandırmak için çabalıyor.


Doğu Konferansı İlk Turu'ndaki 1 numaralı seri başı ile 8 numaralı seri başı arasındaki karşılaşma, açılış haftasonunun en büyük sürprizini yaşattı. Normal sezonu 60-22'lik ezici bir galibiyet-mağlubiyet oranıyla tamamlayarak 2007'den bu yana ilk kez 1 numaralı seri başı olmayı garantileyen Pistons, Play-In Turnuvası'nı geçerek seriye girmeyi başaran Orlando takımına karşı geride kaldı.


GOAL, biletlerin nereden satın alınabileceği ve güncel piyasa fiyatları dahil olmak üzere, 2. maç ve sonraki maçlar için bilet temin etme konusunda bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Magic - Pistons playoff biletleri ne kadar?

Orlando'nun 1. maçtaki sürpriz galibiyetinin ardından, taraftarlar Pistons'ın 2008'den bu yana ilk ev sahibi playoff galibiyetine tanık olmayı umarken, Motor City'deki bilet talebi yüksek seviyede seyrediyor. Detroit, yenilenmiş bir taraftar kitlesine sahip önemli bir spor pazarı olduğu için, bu yüksek riskli karşılaşma için fiyatlar rekabetçi seviyede.

  • 2. Maç (Detroit): StubHub ve SeatGeek gibi platformlarda ikincil piyasa fiyatları şu anda 97 dolar civarında başlayan "en düşük" fiyatları gösteriyor. Orta seviye koltuklar genellikle 210 ile 350 dolar arasında seyrediyor.
  • 3. Maç (Orlando): Seri 25 Nisan Cumartesi günü Kia Center'a taşınırken, yerel taraftarlar seride önde olan bir takımın evine dönüşünü karşılamaya hazırlanırken, giriş seviyesi koltuklar şu anda 115 dolardan başlayan fiyatlarla listeleniyor.
  • Saha Kenarı Koltuklar: Little Caesars Arena'daki 2. Maç için premium saha kenarı koltuklar şu anda 1.250 $'ın üzerinde listeleniyor ve bazı "VIP 1. Sıra" seçenekleri 3.800 $'ı aşıyor.

Maliyeti etkileyen faktörler arasında şunlar yer alıyor:

  • "Cade" Karşı Saldırısı: Mağlubiyete rağmen, Cade Cunningham 1. maçta 39 sayı atarak patlama yaptı. Taraftarlar, Pistons'ın süperstarının takımı seriyi eşitleyecek bir galibiyete taşıyıp taşıyamayacağını görmek için akın ediyor.
  • Ev Sahibi Takımının Galibiyet Hasreti: Detroit'in playoff'larda evinde üst üste mağlup olma serisi 11 maça ulaştı; bu, NBA tarihindeki en uzun seri. Potansiyel bir "seriye son verecek" galibiyetin tarihsel önemi, yerel talebi artırıyor.

2025/26 NBA Playoff Mekanları Bilet Fiyatlarına Göre

Takım

Arena

2. Maç Giriş Ücret Aralığı

New York Knicks

Madison Square Garden

334 $ - 1.100 $+

Boston Celtics

TD Garden

117 $ - 850 $+

Detroit Pistons

Little Caesars Arena

97 $ - 640 $+

Orlando Magic

Kia Center

115 $ - 710 $+

Denver Nuggets

Ball Arena

79 $ - 650 $+

Detroit Pistons - Orlando Magic maçının başlama saati


NBA
NBA Playoffs
Little Caesars Arena

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Detroit PistonsDET
-Form

  • Detroit Pistons

    101

    -

    112

    Orlando Magic

    K

  • Indiana Pacers

    121

    -

    133

    Detroit Pistons

    K

  • Charlotte Hornets

    100

    -

    118

    Detroit Pistons

    K

  • Detroit Pistons

    137

    -

    111

    Milwaukee Bucks

    K

  • Orlando Magic

    123

    -

    107

    Detroit Pistons

    K

Orlando MagicORL
-Form

  • Detroit Pistons

    101

    -

    112

    Orlando Magic

    K

  • Orlando Magic

    121

    -

    90

    Charlotte Hornets

    K

  • Philadelphia 76ers

    109

    -

    97

    Orlando Magic

    K

  • Boston Celtics

    113

    -

    108

    Orlando Magic

    K

  • Chicago Bulls

    103

    -

    127

    Orlando Magic

    K

Karşı Karşıya Maç Sonuçları

Detroit PistonsDET

Son 5 maçları

Orlando MagicORL

2

Galibiyetler

3

Galibiyetler

  • Detroit Pistons

    101

    -

    112

    Orlando Magic

  • Orlando Magic

    123

    -

    107

    Detroit Pistons

  • Orlando Magic

    92

    -

    106

    Detroit Pistons

  • Detroit Pistons

    109

    -

    112

    Orlando Magic

  • Detroit Pistons

    135

    -

    116

    Orlando Magic

558

Kazanılan puanlar

555
