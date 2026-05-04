Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers NBA maç biletlerini nasıl alabilirsiniz: Playofflar, fiyatlar ve daha fazlası

Doğu Konferansı Yarı Finalleri, 5 Mayıs 2026 Salı günü Little Caesars Arena'da 1. maç için ev sahibi olan 1 numaralı seri başı Detroit Pistons ile Cleveland Cavaliers arasında gerçekleşecek, heyecan dolu bir Merkez Bölgesi karşılaşmasına sahne olacak.

Her iki takım da yorucu yedi maçlık serinin ardından ikinci tura yorgun bir şekilde giriyor. Pistons, Pazar günü oynanan 7. maçta 0-3'lük geriye düşüşünü aşarak Orlando Magic'i yenerek tarihi bir sürprizden kıl payı kurtuldu. Bu arada Cavaliers, kendi "kazanan her şeyi alır" finalinde Toronto Raptors'ı geride bırakmak için tecrübeli oyuncularının soğukkanlılığına güvendi. 1 numaralı seri başı nihayet ritmini bulurken, 4 numaralı seri başı Cavs ise zirve formundaki "Büyük Üçlü"süyle övünüyor; Motor City ise klasik bir playoff mücadelesine hazırlanıyor.

Cavaliers - Pistons playoff biletleri ne kadar?

Detroit'in tarihi 7. maçtaki geri dönüşünün ardından, Motor City'deki bilet talebi neredeyse 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Detroit, New York'a kıyasla "Standart Pazar" olmaya devam etse de, Yarı Final'in önemi "giriş" fiyatlarını yukarı çekti.

1. Maç (Detroit): SeatGeek ve StubHub gibi ikincil bilet satış sitelerinde şu anki en düşük bilet fiyatları yaklaşık 124–148 dolar arasında başlıyor. Alt tribünlerdeki orta seviye koltuklar genellikle 295 ile 415 dolar arasında değişiyor.

2. Maç (Detroit): 7 Mayıs Perşembe gecesi oynanacak maç için giriş seviyesi koltukların fiyatları şu anda biraz daha yüksek ve 135 dolardan başlıyor.

3. Maç (Cleveland): Seri 9 Mayıs Cumartesi günü Rocket Arena 'ya taşınırken, giriş seviyesi biletler şu anda 92 $ gibi düşük bir fiyattan satılıyor ve bu da burayı en uygun fiyatlı Yarı Final mekanlarından biri yapıyor.

Saha Kenarı Koltuklar: Little Caesars Arena'da 1. Maç için sunulan premium saha kenarı deneyimleri 1.800 $ 'ın üzerinde fiyatlara sahipken, bazı VIP saha kenarı seçenekleri 4.200 $ 'a kadar çıkıyor.

Maliyeti etkileyen faktörler arasında şunlar yer alıyor:

"Cade" Momentum: Cade Cunningham'ın ilk turdaki 45 sayılık performansı, onu Doğu'nun tartışmasız yüzü haline getirdi. Yarı finallere ilk kez katılması, yerel halkın büyük ilgisini çekiyor.

Harden ve Pistons Savunması: Taraftarlar , Pistons'ın en iyi savunmasının James Harden ve Donovan Mitchell'i durdurup durduramayacağını görmek için akın ediyor. Tecrübeli oyuncular ile genç oyuncular arasındaki rekabet, her iki şehirde de biletlerin yüksek yeniden satış değerini koruyor.









2025/26 NBA Playoff Mekanları - Giriş Bilet Fiyatına Göre (Güncel)

Takım Arena Sonraki Maç Giriş Ücreti New York Knicks Madison Square Garden 1. Maç (Bu Akşam) 422 $+ OKC Thunder Paycom Center 1. Maç (Salı) 159 $+ San Antonio Spurs Frost Bank Center 1. Maç (Bu Akşam) 153 $+ Detroit Pistons Little Caesars Arena 1. Maç (Salı) 124 $+ Philadelphia 76ers Xfinity Mobile Arena 3. Maç (Cuma) 279 $+ Cleveland Cavaliers Rocket Arena 3. Maç (Cumartesi) 92 $+

DET - Form Tümü Detroit Pistons 116 - 94 Orlando Magic K

Orlando Magic 79 - 93 Detroit Pistons K

Detroit Pistons 116 - 109 Orlando Magic K

Orlando Magic 94 - 88 Detroit Pistons K

Orlando Magic 113 - 105 Detroit Pistons K CLE - Form Tümü Cleveland Cavaliers 114 - 102 Toronto Raptors K

Toronto Raptors 112 - 110 Cleveland Cavaliers K

Cleveland Cavaliers 125 - 120 Toronto Raptors K

Toronto Raptors 93 - 89 Cleveland Cavaliers K

Toronto Raptors 126 - 104 Cleveland Cavaliers K

