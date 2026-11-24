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stern dergisinin haberi, Jamal Musiala'nın Bayern Münih'le sözleşmesine ilişkin çarpıcı detaylar ve kulüp yöneticilerinin yıldız orta saha oyuncusuna kamuoyu önündeki tartışmalı yaklaşımına olası açıklamalar sunuyor.

Habere göre Musiala ve danışmanlarıyla yaşanan gerilimin ortasında, özellikle Karl-Heinz Rummenigge ve Uli Hoeneß'in de aralarında bulunduğu denetim kurulu üyeleri, orta saha oyuncusunun rahatsızlığı konusunda yeterince bilgilendirilmemiş veya ancak çok geç bilgilendirilmiş olmalarından rahatsız. Bu durum, Musiala'nın tarafının kendilerinden bir şey gizlemek isteyip istemediğini daha fazla sorgulamalarına yol açmış.

Ayrıca 10 numaranın geçen hafta pazartesi günü yeniden absans nöbeti geçirdiğinden de denetim kurulu üyelerinin ilk başta haberdar olmadığı, stern tarafından aktarılıyor. Olayı takip eden ilk günlerde yalnızca sportif direktör Max Eberl'in de yer aldığı Bayern'in sportif yönetimi durumdan haberdarmış; Rummenigge ve diğerleri ise değilmiş. Onlara muhtemelen ancak geçen hafta içinde bilgi verilmesi büyük öfkeye yol açmış.

stern ayrıca, Bayern'in geçen sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk maçında Real Madrid'e konuk olduğu 7 Nisan sabahı Musiala'nın, kamuoyunca şimdiye kadar bilinmeyen bir başka absans nöbeti geçirdiğini bildiriyor. Buna rağmen Musiala, Münih ekibinin akşamki 2-1'lik galibiyetinde bitime 20 dakika kala oyuna girmişti.

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Bayern Münih ile Jamal Musiala arasındaki gerilim kamuoyuna yansıdı

Son iki haftada, Bayern'in Musiala'nın yazdan beri kamuoyunca bilinen, kısa süreli absans nöbetlerine yol açabilen nörolojik işlev bozukluğuna yaklaşımı hakkında hararetli bir tartışma başladı. 23 yaşındaki oyuncu, ağustos ayında RB Leipzig ve 1. FC Heidenheim ile oynanan hazırlık maçlarında bu nöbetlerden ikisini geçirmiş ve her iki seferinde de sahada yere yığılmıştı.

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Onursal başkan Uli Hoeneß'in , yönetim kurulu başkanı Jan-Christian Dreesen'in ve hepsinden önemlisi denetim kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge'nin açıklamaları , son dönemde Musiala'nın dramatik durumuna ilişkin tartışmaları alevlendirmiş ve Bayern Münih'in üslubuna yönelik ağır eleştirilere yol açmıştı . Rummenigge, geçen cuma 1. FC Köln ile oynanan Bundesliga maçının 1-1 sona ermesinin ardından en sert sözleri söylemiş ve Sky'a Musiala hakkında şunları da belirtmişti: "Bildiklerimiz, ne yazık ki onun bu statta sık sık gösterdiği seviyeye yeniden ulaşmasının zor olacağını düşündürüyor."

Getty Images

Rummenigge, Musiala'nın Şubat 2025'te imzaladığı ve 2030'a kadar geçerli sözleşmeyle Bayern'den aldığı tutarların "kusura bakılmasın ama artık karşılanabilir olmadığını" da söyledi. Rekortmen şampiyon için Musiala'yı satmanın bile gerçekçi bir senaryo olup olmadığı sorusuna verdiği yanıt ise özellikle şaşkınlık yarattı: "Jamal'ın kulüpten ayrılmak isteyeceğini veya başka herhangi bir kulübün bu koşullar altında onu satın alacağını düşünemiyorum. Oyuncuyla bu konuyu çok hassas biçimde ele aldık ve hepimiz onun en iyi formuna dönmesini istiyoruz. Ama ya bu gerçekleşmezse? O zaman yine de mali durumu düşünmek zorundayız" dedi FCB'nin eski yönetim kurulu başkanı.

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Hem stern hem de geçen hafta Sport Bild tarafından aktarılan bir sözleşme hükmü, mevcut durumda özellikle dikkat çekiyor: Musiala'ya hastalık halinde altı aya kadar ücret ödenmeye devam edilmesinin garanti edildiği belirtiliyor. Oyuncular sendikası VDV'ye göre DFL'nin standart iş sözleşmesinde bu süre normalde yalnızca altı hafta. Sonrasında forma giyemeyen oyuncu, kural olarak profesyonel sporda VBG tarafından ödenen ve çoğu zaman normal maaşından belirgin biçimde düşük olan sakatlık ödeneğine hak kazanıyor.

Jamal Musiala Bayern Münih'te ne kadar kazanıyor?

Ayrıca stern'e göre Musiala'nın yıllık 25 milyon euroya kadar çıktığı söylenen brüt maaşının büyük bölümü sabit tutarlardan oluşuyor. Alman milli oyuncunun temel maaşının çok yüksek olduğu, buna Musiala'nın FCB formasıyla oynadığı maç sayısından bağımsız olduğu belirtilen yüksek ek ödemelerin eklendiği aktarılıyor. Yalnızca yıllık performans priminin oyun kurucunun sahada kaldığı süreye bağlı olduğu belirtiliyor. stern'den bağımsız olarak SZ ise Musiala'nın yılda 30 milyon euroya kadar kazanabileceğini bildiriyor. Bunun nedeninin "çeşitli karmaşık maddeler ve yan anlaşmalar" olduğu ifade ediliyor.

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stern'e göre Bayern'in denetim kurulu üyeleri, Musiala'nın sözleşmesinin tamamlanmasından bu yana Eberl'e karşı çekinceler taşıyor. Hoeneß ve diğerlerinin, sportif direktörün oyuncu tarafının talep ettiği olağanüstü koşulları neden kabul ettiğini anlayamadığı belirtiliyor. FCB içinde zaman zaman, kulübün mali açıdan gereksiz yere bu kadar büyük bir taahhütte bulunduğu görüşü hâkim: Bazı Avrupalı üst düzey kulüplerin Musiala'yla ilgilendiğine dair spekülasyonlar olsa da Säbener Straße'ye hiçbir zaman somut bir teklif ulaşmamış.

Kulübün önde gelen isimlerinin, Eberl'in Musiala'nın danışmanları ve üstün tekniğe sahip oyuncu etrafındaki yoğun ilginin etkisine kapıldığını ileri sürdüğü belirtiliyor. Üstelik 23 yaşındaki oyuncunun bir defaya mahsus en az 22 milyon euro imza bonusu aldığı da söyleniyor.

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stern'e göre mevcut durumda Rummenigge ve Hoeneß, danışman Christian Schmidt'in "soğuk ve acımasız" olarak tanımlandığı Musiala'nın temsilcilerine karşı daha sert bir tutum alınmasını en güçlü biçimde savunan isimler. Eberl'in bunu geçen haftaki bir denetim kurulu toplantısında hissettiği belirtiliyor: Habere göre Hoeneß, sportif direktörü Musiala konusunda altı ay boyunca süren "eylemsizlikle" suçladı.

Salı günü ise Säbener Straße'de CEO Dreesen, denetim kurulu başkanı ve kulüp başkanı Herbert Hainer ile Musiala'nın danışmanları Christian Schmid ve Tobias Altschäffl arasında acilen ihtiyaç duyulan bir görüşme yapıldı.

Getty Images

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Musiala, yaklaşık iki aylık aranın ardından Köln karşısında sahalara döndü

Milli takımda 46 kez forma giyen oyuncunun geçen cuma sahalara dönmesi, mevcut durumuna ilişkin sayısız haber ve açıklama arasında neredeyse gözden kaçtı. Eylül sonunda Alman milli takımının Hollanda'daki Uluslar Ligi maçı öncesinde ısınırken kas lifi yırtığı yaşamasının ardından Musiala, yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalmıştı.

Köln karşısındaki hayal kırıklığı yaratan beraberlikte bitime 20 dakika kala oyuna girdi ve galibiyet golünü atmak için büyük bir fırsat da yakaladı. Teknik direktör Vincent Kompany ile sportif direktör Eberl'in desteğini her zaman arkasında hisseden Musiala, Bayern'in çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nde OSC Lille'e konuk olacağı maçta yeniden forma giyebilir. Musiala bu sezon şu ana kadar beş maçta sahaya çıktı, iki gol ve bir asist kaydetti.