Faslı yıldız Ashraf Hakimi, Fransız "France Football" dergisinin bu akşam, cuma günü ayrıntılarını açıkladığı 2026 Ballon d'Or listesinde 13. sırada yer aldı.
Paris Saint-Germain'in sağ beki Hakimi, Bayern Münih forveti İngiliz Harry Kane'in 1055 puanla zirvesinde yer aldığı Ballon d'Or yarışında 65 puan topladı.
Kulübü ve milli takımıyla 73 gol kaydettiği olağanüstü bir sezonun ardından zirveye yerleşen Kane öne çıkarken, Mbappe Real Madrid ile parladı ve Yamal dünya futbolunun en dikkat çekici yetenekleri arasındaki yerini pekiştirmeyi sürdürdü.
Kvaratskhelia da Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda öne çıkan bir rol üstlenirken, Haaland Manchester City ile ışıltısını sürdürdü ve Olise Bayern Münih ile dikkat çekici bir sezon geçirdi.
Ballon d'Or oylamasına, her biri en iyi 10 oyuncuyu seçen 100 uzman gazeteci katılıyor. Sistemde ilk sıradaki oyuncuya 15 puan, ardından sırasıyla 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 ve 1 puan veriliyor.
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Oyuncuların oylamadaki sıralaması ve puanları şöyle oldu:
- Harry Kane (Bayern Münih): 1055 puan.
- Kylian Mbappe (Real Madrid): 1027 puan.
- Lamine Yamal (Barcelona): 881 puan.
- Rodri (Manchester City ve Barcelona): 726 puan.
- Lionel Messi (Inter Miami): 612 puan.
- Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain): 541 puan.
- Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain): 418 puan.
- Erling Haaland (Manchester City): 378 puan.
- Michael Olise (Bayern Münih): 296 puan.
- Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain): 201 puan.
- Jude Bellingham (Real Madrid): 107 puan.
- Pau Cubarsi (Barcelona): 101 puan.
- Ashraf Hakimi (Paris Saint-Germain): 65 puan.
- Vitinha (Paris Saint-Germain): 59 puan.
- Declan Rice (Arsenal): 57 puan.
- Ferran Torres (Barcelona): 44 puan.
- Vinicius Junior (Real Madrid): 26 puan.
- Marc Cucurella (Real Madrid): 16 puan.
- Joao Neves (Paris Saint-Germain): 15 puan.
- William Pacho (Paris Saint-Germain): 12 puan.
- Gabriel (Arsenal): 11 puan.
- Lautaro Martinez (Inter Milan): 11 puan.
- Nuno Mendes (Paris Saint-Germain): 8 puan.
- Luis Diaz (Bayern Münih): 8 puan.
- Marquinhos (Paris Saint-Germain): 7 puan.
- Dayot Upamecano (Bayern Münih): 5 puan.
- Bruno Fernandes (Manchester United): 5 puan.
- Julian Quinones (Suudi Arabistan Kadisiye): 4 puan.
- Sadio Mane (Suudi Arabistan Nassr) ve William Saliba (Arsenal): her biri için 2 puan.