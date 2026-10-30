Faslı yıldız Ashraf Hakimi, Fransız "France Football" dergisinin bu akşam, cuma günü ayrıntılarını açıkladığı 2026 Ballon d'Or listesinde 13. sırada yer aldı.

Paris Saint-Germain'in sağ beki Hakimi, Bayern Münih forveti İngiliz Harry Kane'in 1055 puanla zirvesinde yer aldığı Ballon d'Or yarışında 65 puan topladı.

Kulübü ve milli takımıyla 73 gol kaydettiği olağanüstü bir sezonun ardından zirveye yerleşen Kane öne çıkarken, Mbappe Real Madrid ile parladı ve Yamal dünya futbolunun en dikkat çekici yetenekleri arasındaki yerini pekiştirmeyi sürdürdü.

Kvaratskhelia da Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda öne çıkan bir rol üstlenirken, Haaland Manchester City ile ışıltısını sürdürdü ve Olise Bayern Münih ile dikkat çekici bir sezon geçirdi.

Gelecek maçlar VIL Şampiyonlar Ligi 15:00 PSG

Ballon d'Or oylamasına, her biri en iyi 10 oyuncuyu seçen 100 uzman gazeteci katılıyor. Sistemde ilk sıradaki oyuncuya 15 puan, ardından sırasıyla 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 ve 1 puan veriliyor.

Ayrıca oku

Katalan basınında: Ancelotti Barcelona'yı bir kez daha cezalandırıyor

Videolu: Diomande Real Madrid'e karşı "şeytani çalımlar" yapıyor

Oyuncuların oylamadaki sıralaması ve puanları şöyle oldu: