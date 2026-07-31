Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA), turnuvalarının haklarının bir kısmını özel yatırım fonlarına satma planına yönelik muhalefet, Real Madrid ve Juventus da dahil olmak üzere büyük kulüpler seviyesine ulaştı.

Avrupa Futbol Federasyonu, dün perşembe günü, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun açıkladığı satış planını protesto etmek amacıyla uluslararası federasyonun turnuvalarını boykot etme yönündeki kesin kararını duyurmuştu.

Bloomberg ağı şunları aktardı: "Real Madrid ve Juventus çapındaki kulüplerin muhalefet cephesine katılması, FIFA'nın planlarını, özellikle başta Kulüpler Dünya Kupası olmak üzere devasa ticari gelir sağlayan turnuvaların geleceğiyle ilgili olarak zorlaştırabilecek yeni bir tırmanış olarak görülüyor."

Aynı kaynaklara göre, muhalefetteki kulüpler, FIFA'nın mevcut ekonomik modelinin temel olarak kulüplerin ve oyuncularının uluslararası turnuvalara katılımına dayandığını ve bunun kendilerine, oyunun ticari haklarıyla ilgili herhangi bir köklü değişikliğe itiraz etme hakkı verdiğini düşünüyor.

Muhalefetteki kulüpler, FIFA'nın ticari kolunu ayırma ve ondan bir pay dış yatırımcıya satma konusunda yasal yetkiye sahip olmadığı görüşünde.

Bu gelişmeler, FIFA'nın bağımsız bir ticari kuruluş oluşturmayı ve mülkiyetinin bir kısmını özel sektör yatırımcılarına açmayı hedefleyen projesi etrafındaki tartışmaların tırmandığı bir dönemde geldi; bu adım hem kıta federasyonlarından hem de büyük kulüplerden giderek artan bir muhalefete yol açtı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino üzerindeki baskılar, planının futbol dünyasındaki birçok etkili taraftan geniş çaplı eleştirilerle karşı karşıya kaldığı bir dönemde artıyor; bu durum, uluslararası federasyon ile dünya genelindeki oyunun çeşitli aktörleri arasında yeni bir çatışmanın fitilini ateşleme tehdidi taşıyor.