Dest ve Pepi, Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala ABD milli takımında parlıyor

ABD, kendi evinde düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde moral kazandı. Teknik direktör Mauricio Pochettino'nun takımı, Pazar akşamı gollü geçen maçta Senegal'i 3-2 mağlup etti. Sergiño Dest ve Ricardo Pepi, bu hazırlık maçındaki galibiyette önemli rol oynadılar.

Dünya Kupası ev sahibi, Charlotte'daki Bank of America Stadyumu'nda güçlü bir başlangıç yaptı. Pepi, sol kanattan Christian Pulisic'e pas verdi, Pulisic de Dest'in yakın mesafeden 1-0'ı yapmasını sağladı.

Pepi, ABD takımının ikinci golünde de önemli bir rol oynadı. PSV'nin forveti, 1-0'lık golün asistini yapan Pulisic'in skoru ikiye katlamasını sağladı. Bu, AC Milan oyuncusunun Kasım 2024'ten bu yana attığı ilk milli maç golüydü.

Senegal ilk yarı ilerledikçe güçlendi ve devre arasına kısa bir süre kala golcü Sadio Mané ile maça yeniden heyecan kattı. Pochettino devre arasında tam on oyuncuyu değiştirdi ve Dest ile Pepi'yi de dahil olmak üzere birçok oyuncuyu ABD soyunma odasında bıraktı.

İkinci yarı başladıktan kısa bir süre sonra Malik Tillman başrolü üstlenmiş gibi görünüyordu. Eski PSV oyuncusu, Folarin Balogun'a asist yaptı, ancak ofsayt pozisyonunda olan Balogun'un attığı 3-1'lik gol düdükle iptal edildi.

Ev sahibi takım, iptal edilen golün hemen ardından işini zorlaştırdı. Auston Trusty savunmada hata yaptı ve Mané, Senegal adına bir kez daha fileleri havalandırdı: 2-2. Hazırlık maçı heyecan verici bir şekilde devam etti, çünkü Tillman yakın mesafeden golü buldu. Ancak hakemler, Balogun'un kısa süre önce faul yaptığını değerlendirdi, ancak forvetin pek bir hata yaptığı görülmüyordu.

Kısa bir süre sonra, aktif bir performans sergileyen Balogun, parlayan Timothy Weah'ın pasıyla 3-2'yi kaydetti. Weston McKennie, maçın bitimine 15 dakika kala direğe çarparak şanssız bir an yaşadı. Ancak bu, ABD'nin kendi seyircisi önünde aldığı galibiyete hiçbir şekilde gölge düşürmedi.