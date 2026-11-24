Barcelona'nın eski oyuncusu Sergiño Dest, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le bir kez daha karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Bu kez Hollanda ekibi PSV'nin formasını giyecek olan oyuncu, Eflatun-Beyazlılar karşısındaki anılarının olumlu olmadığını itiraf etti.

Reklam

2020'den 2024'e kadar Barcelona forması giyen Dest, bu kez şu anki takımı PSV'nin formasıyla Real Madrid karşısına yeniden çıkacak.

ABD Milli Takımı'nın sağ beki, Real Madrid'le oynadığı önceki maçlara dair güzel anıları olmadığını kabul etti.

Hollanda doğumlu savunma oyuncusu şunları söyledi: "Real Madrid'e karşı oynadığım maçlarla ilgili anılarım pek olumlu değil. Yenileme çalışmaları nedeniyle Santiago Bernabéu'da oynamadım. Real Madrid'e karşı maçlar zordur ve bu konuda zaten tecrübem var. Onlara karşı oynadığınızda elinizdeki her şeyi ortaya koymanız gerekir."

PSV oyuncusu, Fox Deportes'in aktardığı açıklamalarında, Barcelona'daki eski takım arkadaşlarıyla şu anki ilişkisine de değindi: "Barcelona'daki takım arkadaşlarımla pek görüşmüyorum, ara sıra Frenkie de Jong'la konuşuyorum. Barcelona'da oynadım ve insan her zaman Real Madrid'i yenmek ister."

Reklam Reklam

Görevin zorluğunu kabul eden Sergiño Dest, Real Madrid karşısında ilk galibiyetini almayı umuyor: "Real Madrid'i yenmek çok zor olacak ama her şeyin bir ilki vardır. Kolay olmayacak olsa da yarın bizim için ilk olacak."

Related Topics

Gelecek maçlar RMA Şampiyonlar Ligi 15:00 PSV

Dest, PSV'nin Santiago Bernabéu'da Real Madrid'i yenme şansıyla ilgili olarak da şunları ekledi: "Real Madrid harika bir kulüp ama bakalım ne olacak. Ne olacağını önceden bilemeyiz. Liverpool ve Napoli karşısında iyi oynadık ve o iki maç da kolay değildi."

Dest sözlerini şöyle tamamladı: "İşlerin nasıl gelişeceğini göreceğiz, maçta her şey mümkün. Hedeflerimize odaklanmalı ve Real Madrid'e işi zorlaştırmalıyız."

Reklam

Eflatun-Beyazlılardan güçlü başlangıç

Real Madrid, lig aşamasının beşinci haftasına kusursuz bir performansla giriyor. Dört galibiyetten 12 puan toplayan İspanyol ekibi, averajla Paris Saint-Germain'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

İspanyol ekibi 13 gol atıp kalesinde yedi gol görürken, PSV dört puanla 24. sırada bulunuyor ve üç gol atıp dört gol yedi.

Reklam

Hollanda ekibi Avrupa yolculuğuna Şahtar Donetsk'le berabere kalarak başladı, ardından Leipzig'e yenildi. Porto'yu mağlup eden takım, dördüncü haftada Club Brugge'e kaybederek yeniden puan kaybı yaşadı.

PSV, ligde Nijmegen'i 4-1 yendiği maçın ardından moralli bir şekilde sahaya çıkacak. Bu galibiyetle Hollanda Ligi'ndeki liderliğini sürdüren takım, 13 haftada dokuz galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgiyle 29 puana ulaştı.

Reklam

Öte yandan son olarak Celta Vigo'yu 2-1 yenen Real Madrid, tüm kulvarlarda üst üste onuncu galibiyetini hedefliyor. Eflatun-Beyazlılar, La Liga'da 13 maçta topladığı 33 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Bu sezon iç sahada kusursuz bir performans sergileyen Real Madrid, evindeki tüm maçlarını kazandı. Kylian Mbappe ise son dört Avrupa maçının her birinde fileleri havalandırdı.