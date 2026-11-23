Paris Saint-Germain forveti Desire Doue, sağ dizindeki çapraz bağını koparmasından yalnızca saatler sonra evinin bahçesine izinsiz girilmesiyle yıkıcı bir hafta sonu geçirdi. Cumartesi günü Nice deplasmanında 3-2 kazanılan Ligue 1 maçında sezonunu kapatan sakatlığı yaşayan Fransa millî oyuncusu, Orgeval'deki evine döndüğünde çevresinin polis tarafından kuşatıldığını gördü.

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Polis, oyuncunun Orgeval'deki evinin çevresini kuşattı

Le Parisien'in haberine göre Doue, cumartesiyi pazara bağlayan gece Cote d'Azur'dan döndüğünde Yvelines bölgesindeki evinin önünde polisleri gördü. Birkaç kişi Doue'nin evinin bahçesine girmiş ancak içeride insanların olduğunu fark edince girişimlerinden vazgeçip kaçmıştı. Hırsızlar eve zorla girmeyi başaramadı. Olayın koşullarına ilişkin başka ayrıntı açıklanmadı.

Kulüp, yaşananların ardından güvenliği artırdı

Hırsızlık girişimi, Fransa millî oyuncusunun unutamayacağı 21 Kasım gününün son olayı oldu. Doue, deplasman maçından gece geç saatlerde dönmeden kısa süre önce sağ dizine ilişkin en büyük korkularının doğrulandığını öğrenmişti . Paris merkezli gazetenin aktardığına göre PSG, bu sarsıcı olayın ardından Doue'yi korumak için evinin çevresindeki güvenliği derhâl artırdı. Kulüp, oyuncu iyileşmesine odaklanırken yeni hırsızlık girişimlerini önlemek amacıyla bir gözetim ekibi görevlendirdi.

Pazar günü teşhisin resmen açıklanmasının ardından futbol dünyasından hızla destek mesajları geldi. Sosyal medyada Doue'ye ulaşan isimler arasında eski PSG forveti Neymar da vardı. Neymar, Doue'ye “Güçlü kal” dediği kısa bir mesaj paylaştı .

Acı sakatlık Nice galibiyetine gölge düşürdü

Doue'nin çifte kâbusu, PSG'nin OGC Nice deplasmanında kazandığı 11. hafta maçında, sahada başladı. Konuk ekibi 32. dakikada 2-1 öne geçiren Doue, yalnızca birkaç dakika sonra topu rakibinden saklamaya çalışırken herhangi bir temas olmadan sağ dizini burktu. Gözyaşları içinde sedyeyle oyundan çıkarıldı.

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PSG, 22 Kasım'da forvetin ön çapraz bağını kopardığını resmen açıkladı. Bu ağır sakatlık, Doue'nin 2026-27 sezonunun geri kalanında forma giyemeyeceği anlamına geliyor. Uzun süre sahalardan uzak kalacak olması, teknik direktör Luis Enrique'yi hücum hattında ciddi bir oyuncu eksikliğiyle karşı karşıya bırakıyor. Bir diğer forvet Khvicha Kvaratskhelia da ön çapraz bağındaki kopma nedeniyle şu anda forma giyemiyor .

Sakatlanan Fransız forveti ameliyat bekliyor

Doue'nin, sahalardan uzak geçireceği uzun rehabilitasyon sürecine başlamadan önce, kasım ayı bitmeden ameliyat olması planlanıyor. Hem Doue hem de Kvaratskhelia uzun süre forma giyemeyeceği için Enrique, PSG'nin ligdeki ve Avrupa'daki hedeflerini sürdürebilmesi adına hücum hattını acilen yeniden şekillendirmek zorunda. Bu arada kulübün güvenlik ekibi, oyuncunun huzur içinde iyileşebilmesi için evini gözetlemeyi sürdürecek.