Deschamps: Zidane er ya da geç Fransa'yı çalıştıracak

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, kendisinden sonra gelecek ismin Zinedine Zidane olabileceğini söyledi.

Milli Takımı'nın 51 yaşındaki teknik direktörü Didier Deschamps, 'i çalıştıran Zinedine Zidane'ın eninde sonunda milli takımın başına geçeceğini belirtti.

Fransa'yı 2018 Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan Deschamps, kendisinden sonra Zidane için yer açılacağını ifade etti. Le Monde'ye konuşan deneyimli isim şunları söyledi:

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"Benden sonraki teknik direktör Zizou olabilir. Er ya da geç, milli takımın başına o geçecek."

2012'den beri Fransa'yı çalıştıran Deschamps, Dünya Kupası finalinin ardından sözleşmesini 2022'ye kadar uzatmasına ilişkin ise şöyle konuştu: "Teknik direktörseniz süre sınırınız yoktur. Sizi takımda tutan şey alınan sonuçlardır."

EURO 2020'de ve ile "Ölüm Grubu" olarak nitelendirilen F Grubu'na düşen Fransa'nın durumuna değinen Deschamps, "En zor grup F Grubu. ama Joachim Löw ve Fernando Santos da aynı şeyi düşünüyordur. Almanya Münih'te 3 maç oynayacağı için avantajlı olacak. Zorlu bir grup mücadelesi bekliyoruz. Diğer rakipler de benimle aynı fikirde olmalı. Hepimizin amacı gruptan çıkmak; ve mümkünse lider olmak. Sadece bir ülke bunu başarabilecek. Play-off'tan gelecek dördüncü rakibi de beklememiz gerek. Sonra neler olacağını ve kimlerin gruptan çıkacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.