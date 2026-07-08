Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Kylian Mbappé’nin bir Paraguaylı senatörün kendisine yönelttiği ırkçı hakaretlerden etkilenmediğini vurguladı ve Real Madrid’in yıldızının, tüm dikkatini sahaya veren “mükemmel bir kaptan” olduğunu belirtti.

2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas ile oynanacak maç öncesinde konuşan Deschamps, Mbappé’ye yönelik ırkçı açıklamaların yarattığı tartışmaya değinerek, “Kylian güçlü bir oyuncu ve söylenen hiçbir şey onu kesinlikle etkilemiyor” dedi.

Şöyle devam etti: “Performansı dışındaki hiçbir şeye aldırış etmiyor ve son derece yüksek bir seviyede oynuyor. Yalnızca işine odaklanıyor ve bu da onu ihtiyacımız olan ideal kaptan yapıyor.”

Paraguaylı bir senatörün Fransa milli takım kaptanı Kylian Mbappé’ye yönelik yaptığı şok edici ırkçı açıklamalar, geçen Cumartesi günü Philadelphia’da Paraguay’ın 2026 Dünya Kupası’nda Fransa’ya karşı 1-0 yenilerek son 16 turunda elenmesinin ardından geniş çaplı bir öfke dalgasına yol açtı.

Paraguay basınının aktardığına göre, senatör, Mbappé’nin Fransa’yı çeyrek finale taşıyan tek golü penaltıdan attıktan sonra, ırkçı ve aşağılayıcı ifadelerle ona saldırdı.

Deschamps, Mbappé’nin bu tür sarsma girişimlerine karşı zihinsel dayanıklılığına olan güvenini yineleyerek, “Medya gürültüsü ve hakaretler onun zihniyetini hiç değiştirmez. Takım olarak sahip olduğumuz güç, bireysel yeteneğin ötesindedir ve Kylian her gün bu ruhu somutlaştırdığını kanıtlıyor” dedi.

"Les Bleus"un teknik direktörü, Fransa'nın şu anda karşı karşıya olduğu tek sorunun hücumdaki verimlilik olduğunu kabul etti: "Elbette hücumları daha iyi sonlandırabiliriz. Önümüzdeki her maç daha da önemli olacak ve rekabetin giderek daha şiddetli hale gelmesi nedeniyle daha isabetli olmalıyız."

Deschamps, sözlerine takım içindeki uyumu överek devam etti ve Euro’da yaşananları hatırlattı: “Maçları belirleyen şey takım ruhudur. Avrupa Şampiyonası’nda Kylian sakatlandı ve bu, aşılması imkansız bir durumdu.”

Ve şöyle tamamladı: “Takım gücü, bireysel parlak anların ötesindedir. Takım birbirine kenetlenmiş durumda, memnun olmayanlar olsa bile. Onlarla harika yedi hafta geçirdim ve bu grubun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum; işte Fransa’nın gücü budur.”