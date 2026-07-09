Deschamps, Mbappé’ye daha önce hiç kimsenin ulaşamadığı bir rekorla Dünya Kupası tarihine adını yazdırma fırsatı sunuyor

Kylian Mbappé, teknik direktör Didier Deschamps yönetimindeki “Les Bleus”un hücumunu 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas karşısında yönetirken, adını Dünya Kupası tarihine altın harflerle yazdırıyor.

Futbol istatistik ağı “Opta”, Mbappé’nin “Atlas Kaplanları” karşısında ilk 11’de yer almasının, Deschamps yönetiminde Dünya Kupası’ndaki maç sayısını 20’ye çıkaracağını ve bunun, turnuva tarihinde bir oyuncunun tek bir teknik direktörle oynadığı maç sayısı açısından eşi benzeri görülmemiş bir rekor olduğunu belirtti.

Ağ, bu rakamın Mbappé'ye tarihi bir başarı kazandıracağını ve dünyanın en büyük futbol sahnesinde bir oyuncu ile teknik direktörü arasındaki ilişkideki tüm önceki rekorları kıracağını belirtti.

19 yaşındayken 2018 Rusya Dünya Kupası’nda Deschamps yönetiminde ilk kez sahneye çıktığından beri Mbappé, Fransız teknik direktörün projesinde vazgeçilmez bir dayanak haline geldi. Son iki turnuvada Fransa’nın tüm maçlarında forma giyen Mbappé, takımı 2018’de şampiyonluğa taşıdı ve 2022’de finale yükseltti; ardından 2026 turnuvasında da tarihe adını yazmaya devam etti.

Fransa milli takımının kaptanı, Fas ile oynayacağı maçta Dünya Kupası'nda 12 golle sahaya çıkacak ve Fransa'nın Dünya Kupası tarihindeki en golcü efsanesi Just Fontaine'in rekoruna sadece bir gol uzaklıkta olacak.

Mbappé’nin Deschamps ile birlikte ulaştığı bu yeni rekor, sadece sürekliliği yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda 8 yıl önce genç bir yeteneğe güvenen teknik direktör ile rekorları birbiri ardına kırarak bu güveni boşa çıkarmayan yıldız arasındaki olağanüstü ilişkiyi de teyit ediyor.