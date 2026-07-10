Deschamps: Mbappé bir diktatör değil… İşte Bono’ya karşı penaltıyı kaçırmasının nedeni bu

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, yıldızı Kylian Mbappé'yi savundu ve onun sadece gol atmakla sınırlı olmayan, ideal bir kaptan olduğunu vurguladı; aynı zamanda onu diktatör ya da bencil olarak nitelendiren söylentileri yalanladı.

Deschamps, Fas milli takımını 2-0 yenerek Dünya Kupası yarı finaline yükseldikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: “Birçok kişi Kylian’ın sadece kendini düşünen bir tür diktatör olduğunu düşünüyor, ancak o bir kaptan olarak mükemmel bir kişidir ve bunu, attığı gollerden bağımsız olarak sahada sergilediği performansla kanıtlıyor.”

Deschamps, konuşmasında kaleci Yassine Bono’nun Kylian Mbappé’nin karşısındaki penaltıyı kurtarmasından önceki uzun duraklamaya da değindi ve o pozisyonda tam olarak ne olduğunu hâlâ anlamadığını vurguladı.

Fransız milli takımının teknik direktörü şunları söyledi: “Bana öyle geldi ki, hakem tarafından onaylanan bir VAR incelemesi vardı, ardından bir hata olup olmadığını kontrol etmek için bir başka çağrı geldi. Görüntüleri incelemek için yaklaşık iki dakika harcadılar, ancak her halükarda, o anda bir şüphe vardı ve gerçek şu ki, bu çok uzun sürdü ve Kylian zaten şut atmaya hazırdı. Kylian için mazeret aramayacağım, ancak bu durumun hiç de kolay olmadığı açıktır" dedi.

Deschamps, birçok gol fırsatının kaçırıldığı ilk yarının ardından oyuncularının zihinsel gücünü ve güçlü tepkilerini övdü.

Deschamps sözlerine şöyle devam etti: “İlk yarıda kaçırılan penaltı ve üç gol fırsatıyla birlikte hücumda yeterince etkili olamadık, ancak bu durum takım oyuncularımızın, özellikle de Kylian Mbappé’nin zihninde hiçbir şüphe uyandırmadı. Ayrıca rakip de çok koşmak zorunda kaldı; yorgunluk arttıkça daha geniş boşluklar ortaya çıkıyor ve aynen öyle de oldu, Ayrıca, gerçekten çok az gol fırsatı yakaladık.”

Fransa milli takımı, ikinci yarıda Kylian Mbappé ve Ousmane Dembélé’nin golleri sayesinde Fas’ın direncini kırmayı başardı ve Les Bleus’u üst üste üçüncü kez Dünya Kupası yarı finaline taşıdı.

Real Madrid’in forveti, Dünya Kupası’ndaki sekizinci golünü atarak Arjantinli yıldız Lionel Messi ile gol krallığı sıralamasında eşitlendi ve Altın Ayakkabı ödülü için yarışmaya devam etti.

Fransa Milli Takımı, 14 Temmuz’da Dallas’ta, bugün Cuma günü Los Angeles’ta oynanacak İspanya-Belçika maçının galibi ile karşılaşacak.