Deschamps, mağlubiyetin ardından öfkeli: Hakem, Dünya Kupası yarı finalini yönetmeye uygun mu?

Fransa Milli Takımı teknik direktörü Didier Deschamps, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya ile oynanan ve “Les Bleus”un 2-0 mağlubiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada hakem performansından duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirirken, aynı zamanda turnuvadan elenmelerinin ana nedeninin takımının teknik hataları olduğunu vurguladı.

Fransız RMC kanalının aktardığı maç sonrası açıklamalarında Deschamps, oyuncularının finale yükselme hayallerinin suya düşmesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadıklarını kabul ederken, İspanya milli takımının teknik açıdan daha iyi olduğunu ve finale kalmayı hak ettiğini belirtti.

Fransız teknik direktör şöyle konuştu: "Oyuncularımız yıkılmış durumda, ancak gerçekçi olmalıyız. Teknik açıdan İspanya'nın gerisindeydik ve bu bizim sorumluluğumuz. Paslarda ve fark yaratabilecek bazı detaylarda hatalar yaptık."

Takımını yenilginin sorumluluğuyla yüklemesine rağmen, Deschamps maçtaki hakem performansına ilişkin bir soru sordu ve şöyle dedi: “Sadece bir soru soracağım… Hakem, Dünya Kupası yarı final maçını yönetmek için yeterli seviyede miydi? Bu soruya cevap vermeyeceğim, ancak birçok tartışmalı durum vardı.”

Hakem hatalarının elenmenin temel gerekçesi olmadığını da ekleyen Deschamps, şöyle açıkladı: "Mağlubiyetin birincil nedeni, her zamanki seviyemizi sergileyememiş olmamızdır. Bu seviyede, en ufak bir hata bile size pahalıya mal olabilir ve İspanya bizden daha kaliteli bir performans sergiledi."

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Diğer açıklamalarında Deschamps, hakemlik konusuna tekrar değindi ancak doğrudan suçlamalardan kaçındı ve şöyle dedi: “Şu anda hakemden bahsedersem, kaybettiğimiz için mazeret aradığım söylenecek, ancak aynı soruyu tekrarlıyorum: O hakem, Dünya Kupası yarı finalini yönetmeye uygun muydu?”

Sözlerine şöyle devam etti: “Tartışmaya yol açan sadece penaltı değildi, başka şeyler de vardı. Hakemle kişisel bir sorunum yok, ancak herkes bu soruyu sorabilir.”

Fransız teknik direktör, şampiyonluk yarışındaki şansını kaçırmanın ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını vurgulayarak şunları ekledi: “Maça finale çıkmak amacıyla hazırlandık, ancak başaramadık. Hayal kırıklığı büyük, ancak yine de takımın turnuva boyunca sergilediği performansı göz ardı edemem. İyi hazırlandığımızı düşünüyordum, ancak İspanya maçı domine etti; biz ise teknik hassasiyet ve enerjiden yoksun kaldık. Ayrıca onlar, ataklarımızı kesmeyi ve oyun kurmamızı bozmayı başardılar; biz ise onlara hücumda daha fazla sorun yaratmayı umuyorduk.”

Deschamps, konuşmasının sonunda, finale çıkma hayali suya düştükten sonra Fransız milli takımının yarı final sayfasını çabucak kapatıp üçüncülük maçı hazırlıklarına odaklanacağını vurguladı. Takım, Çarşamba akşamı oynanacak İngiltere-Arjantin maçının kaybedeniyle karşılaşacak.