Deschamps, Les Bleus ile oynayacağı son maç öncesinde heyecan verici bir kararla Fransa oyuncularını tedirgin etti

Fransız milli takımının teknik direktörü Didier Deschamps, oyuncularının Perşembe günü Miami’ye varışlarının ardından serbest zaman vermemeyi tercih etti. Bu karar, yarın Cumartesi günü 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçında İngiltere ile karşılaşmadan önce “Les Bleus” ile kariyerini iki ardışık mağlubiyetle sonlandırmamaya yönelik kararlılığını yansıtıyor.

Fransız "L'Équipe" gazetesi, bugün Cuma günü, öğleden sonra geç saatlerde Fort Lauderdale'deki otellerine varan oyuncuların, yarı finalde İspanya'ya 0-2'lik ağır bir yenilgiyle yaşadıkları hayal kırıklığının ardından kafalarını boşaltmayı umduklarını, ancak Deschamps ve teknik ekibinin bu talebi kesin bir şekilde reddettiğini ortaya koydu.

Deschamps, Perşembe günü milli takımın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bir videoda, katı tutumunun nedenlerini şöyle açıkladı: “Hayal kırıklığımız, hedeflerimizle orantılı. Bunu kabullenmek zorundayız, başka seçeneğimiz yok; ancak performansını bir üst seviyeye çıkaran çok güçlü bir İspanya takımıyla karşılaştık. İstediğimiz ya da beklediğimiz sonucu elde edemedik."

Fransız teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: “Elbette pek çok kişi hayal kırıklığı yaşıyor, ancak hâlâ oynanması gereken bir maç var. Bu bir dostluk maçı değil. Tüm oyuncular, kendilerine, bu formanın temsil ettiği değere ve bizi destekleyen herkese karşı bu sorumluluğu üstlenmelidir.”

Üçüncülük maçı, Pazar günü sabahın erken saatlerinde Miami’deki Hard Rock Stadyumu’nda başlayacak. İngiliz teknik direktör Thomas Tuchel’in açıklamalarına göre, bu karşılaşmayı iki takım da oynamak istemiyor. Bu durum, Deschamps’a oyuncularını motive etmek ve Fransız milli takımıyla olan uzun kariyerini üst üste ikinci bir mağlubiyetle sonlandırmamak için doğru sözleri bulma görevini yüklüyor.

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