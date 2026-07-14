Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, Dünya Kupası yarı finalinde iki takımın karşı karşıya geleceği beklenen maç öncesinde İspanya milli takımının en büyük favori olduğunu vurguladı ve İspanya milli takımı etrafındaki büyük beklentilerin farkında olmasına rağmen, Luis de la Fuente üzerindeki baskıyı artırmak istemediğini belirtti.

Deschamps, Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile İspanya arasındaki karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında, maçla ilgili birçok konuya değindi; bunların başında İspanya milli takımının gücü, Lamine Yamal, Kylian Mbappé'nin durumu ve bu tür karşılaşmalarda tecrübenin önemi geliyordu.

Deschamps şunları söyledi: “İspanya’nın favori olduğunu vurgulamak isterim. Gösterdiği performansa bakıldığında… İlk maç bir istisnaydı, ancak sonraki maçlarda favori olduğunu kanıtladı. De la Fuente ve takımına baskı yapmak istemiyorum, çünkü o da taraftarların İspanya’dan çok şey beklediğini biliyor. Bu milli takım, yedi maçta sadece bir gol yiyerek hem hücumda hem de savunmada mükemmel bir performans sergiledi. Hücum kalitesi yüksek iki takım arasında olağanüstü bir maç olabilir. Her iki takım da savunmayı iyi düşünüyor, ancak her iki tarafın sahip olduğu hücum kalitesiyle muhteşem bir maç beklemeliyiz."

Lamine Yamal hakkında ise şunları söyledi: “Rakibimizin güçlü yanlarını biliyoruz, ancak bizim de güçlü yanlarımız var. Luis de la Fuente kesinlikle takımımızı incelemiştir. Anahtar, oyuncularımızın fark yaratma yeteneğinde yatıyor. Rakibin potansiyelini sınırlamalıyız, ancak oyuncularımızla bire bir durumlarda başa çıkmak da kolay bir iş değil.”

Deschamps, Fransa milli takımının daha uzun bir dinlenme süresine sahip olmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “İspanya milli takımının kaç saat uçtuğunu takip etmedim. Bu açıdan grubumuzu birinci bitirmemiz önemliydi. Boston’u bir nedenden ötürü merkezimiz olarak seçtik. Diğer milli takımların maçlarını izliyorum, ancak kat ettikleri kilometre sayısını hesaplamıyorum. Seyahat önemli bir faktör, ancak şu anda yarı finaldeyiz. Bazıları diğerlerinden daha yorgun olabilir, ancak uzatmalar ya da sıcaklık gibi her şey etkili oluyor. Önemli olan yarınki maç.”

Ayrıca deneyimin önemini vurgulayarak şunları söyledi: “Bu, çok yardımcı olan ve büyük öneme sahip bir faktördür. Farklı koşullara uygun şekilde hazırlık yöntemimizi değiştirdik. En önemlisi uyum sağlama yeteneğidir. İspanya karşısında üçüncü kez yarı final oynuyoruz. Naif hatalar yapmamayı umuyorum, ancak futbol her zaman belirsizliklerle doludur. Her olasılığa karşı hazırlıklı olmalıyız."

İspanya ile önceki karşılaşmalar hakkında ise şunları söyledi: “Bana yönelik eleştiriler iki yıl önce değil, 12 yıldan fazla bir süre önce başladı. Buradan alınacak bir ders yok, tek gerçek sahada ortaya çıkar. İspanya’nın nasıl oynadığını biliyoruz, baskı kurmayı seviyorlar. Eğer sadece bir gol yedilerse, bunun nedeni topu ele geçirdiklerinde onlardan geri almak son derece zor olmasıdır.”

Konuşmasını, maçın Fransa’nın ulusal bayram kutlamalarıyla aynı zamana denk gelen Kylian Mbappé’ye değinerek şöyle tamamladı: “Bizimle antrenmanlara geri döndü. Dinlenmeye hakkı var. 14 Temmuz, Fransa için sembolik bir gün. Bu tarihte ilk kez maç oynadığımızı bilmiyordum. Galibiyet elde edip finale yükselmeye çalışacağız.”