Deschamps, İspanya ile oynanacak Dünya Kupası’nın önemli maçında Fransa kadrosunda iki değişiklik yaptı

Fransa ve İspanya, Salı akşamı Dallas’ta Dünya Kupası finaline çıkmak için mücadele edecek. Şampiyonluk favorilerinin kadroları bu arada açıklandı. Amerika topraklarında oynanacak yarı final maçının başlama saati, Hollanda saatiyle 21:00’dir.

Didier Deschamps bu kez orta sahada Manu Koné'nin yerine Aurélien Tchouaméni'yi tercih etti. Fransız milli takım teknik direktörü, İspanya karşısında orta sahayı güçlendirmek için Tchouaméni'nin daha iyi bir seçim olduğunu düşünüyor gibi görünüyor.

Savunma hattında yine kaleci Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba ve bu sezonun ardından Paris Saint-Germain’e transfer olacak Lucas Digne yer alıyor. Orta saha oyuncuları Tchouaméni ve Adrien Rabiot, Michael Olise’nin özellikle yaratıcılığına odaklanabilmesini sağlayacak.

Forvette ise Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ve Kylian Mbappé gol yükünü üstlenecek. Sonuncusu, La Roja karşısında ilk 11'de yer alacak kadar formda.

İspanya’nın savunması ise kaleci Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte ve Marc Cucurella’dan oluşuyor.

Orta sahada Fabián Ruiz'in yeri garantili, dolayısıyla Pedri yedek kulübesinde başlayacak. Rodri oyunun kontrolünü sağlayacak, Dani Olmo ise derin paslarıyla hücumu güçlendirecek. Forvette Lamine Yamal, Álex Baena ve Mikel Oyarzabal gol görevini üstlenecek. Sonuncusu bu Dünya Kupası'nda şimdiden dört kez fileleri havalandırdı.

Fransa kadrosu: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé

İspanya'nın ilk onbiri: Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Ruiz, Rodri, Dani Olmo; Yamal, Oyarzabal, Baena.