Didier Deschamps, İngiltere’ye 6-4 yenildikleri maçın ilk yarısında Fransa milli takımının yaşadığı “kabul edilemez” çöküşün tüm sorumluluğunu üstlendi ve Les Bleus ile 14 yıl süren tarihi teknik direktörlük serüveni acı bir şekilde sona erdi.

Fransız milli takımı, Dünya Kupası üçüncülük maçının ilk yarısında 4-0 geriye düştü, ancak ikinci yarıda toparlandı. Ancak bu geç geri dönüş, Deschamps’ın takımın başında çıktığı 185. ve son maçında yenilgiyi önlemeye yetmedi.

Deschamps, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu bir yenilgi, ancak 4-0 gerideydik. İlk yarıda kabul edilemez bir performans sergiledik.”

Deschamps sözlerine şöyle devam etti: "Bir tepki verdik, iyi yapabildiğimiz şeylerle. Skoru 4-4'e getirmek için iki fırsatımız oldu, ancak biraz fazla ileriye çıktık."

Fransız teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: “Bunu yapmayı biliyoruz, ama yapmadık. Bu benim hatam, çünkü ilk yarıda yapılması gerekeni yapmadım.”

Deschamps, moladan sonraki performansın en azından gururu geri kazandırdığını vurguladı; ancak üçüncü dünya şampiyonluğunu kazanmak amacıyla Kuzey Amerika’ya geldikten sonra Fransa milli takımının turnuvadaki sporsal hayal kırıklığının hâlâ büyük olduğunu kabul etti.

Deschamps şunları söyledi: “Turnuvayı üçüncü sırada bitirmek daha iyi olurdu. Buraya büyük bir hırsla geldik. Bazı olumlu sonuçlar elde etmeyi başardık.”

Fransa teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: “İspanya maçında başarısız olduk; onlar da bizim karşımızda nasıl iyi oynayacaklarını biliyorlardı. Bu kadro futbol açısından kaliteli. Sonuçları elde etmek için yeterli yetenek vardı.”

Deschamps sözlerine şöyle devam etti: “İnsani açıdan güzel bir maceraydı. Sekiz hafta, çok güzeldi.”

Deschamps sözlerini şöyle tamamladı: “Spor açısından bir hayal kırıklığı var. On milyonlarca Fransız’a heyecan yaşatma fırsatımız vardı. Bu Dünya Kupası ve bundan daha güzel bir şey yok.”