Deschamps’ın yokluğunda kritik bir sınav… Fransa, 20 yıllık bir takıntı ile Almanya’nın izlediği yol arasında

Fransız milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda önümüzdeki Cuma günü Norveç karşısında önemli bir sınava çıkacak. Takım, bir yandan grubun liderliğini kesinleştirmek, diğer yandan da son yıllarda peşini bırakmayan olumsuz seriyi kırmak istiyor.

İspanyol “Marca” gazetesine göre, bu maç “Les Bleus” için sadece birincilik mücadelesi nedeniyle değil, aynı zamanda Fransa’nın 2006 yılından bu yana ne Dünya Kupası’nda ne de Avrupa Şampiyonası’nda grup aşamasının üçüncü maçını kazanamamış olması nedeniyle de özel bir önem taşıyor.

Fransız milli takımı, annesinin vefatı nedeniyle Boston stadyumunda bulunamayacak olan teknik direktör Didier Deschamps’ın yokluğunda maça çıkacak; Fransa’nın eleme turlarındaki kaderini belirleyebilecek bu karşılaşmada, takımın başına yardımcı antrenörler geçecek.

2006 Dünya Kupası'ndan beri süren bir sorun

Fransa'nın en son 2006 Dünya Kupası'nda, Raymond Domenech'in yönetiminde grup aşamasının üçüncü maçında galibiyete ihtiyaç duyduğu ve Togo'yu iki gol farkla yenerek eleme turlarına yükselmeyi garantilediği zamandı.

O zamandan beri, Fransa milli takımı ne Dünya Kupası’nda ne de Avrupa Şampiyonası’nda grup aşamasının üçüncü maçında galibiyet elde edemedi.

2010 Dünya Kupası’nda Fransa, Güney Afrika’ya 1-2 yenildi; 2014 Dünya Kupası’nda Ekvador ile golsüz berabere kaldı ve 2016 Avrupa Şampiyonası’nda İsviçre karşısında da aynı sonucu tekrarladı.

2018 Dünya Kupası’nda ise grup birinciliğini önceden garantiledikten sonra Danimarka ile golsüz berabere kalmış, 2020 Avrupa Şampiyonası’nda Portekiz ile 2-2 berabere kalmış, ardından 2022 Dünya Kupası’nda grup birinciliğini korumasına rağmen Tunus’a 0-1 yenilmişti.

2024 Avrupa Şampiyonası’nda ise Polonya karşısında berabere kalarak, Deschamps döneminde ilk kez grup aşamasını ikinci sırada tamamladı.

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Liderlik her zaman bir ödül değildir

Fransa, grubu lider olarak bitirmeyi hedefliyor olsa da, grup birincisini bekleyen yol hiç de kolay görünmüyor.

Çeyrek final turunda Fransa, en iyi üçüncü takımlardan biriyle, muhtemelen İsveç ile karşılaşabilir, ancak en büyük zorluk 16 turunda ortaya çıkabilir; Alman milli takımı bu tura yükselmeyi başarırsa, Almanya ile olası bir karşılaşma söz konusu olabilir.

Ayrıca sonraki turlarda Hollanda, Fas ve İsviçre gibi güçlü takımlarla karşılaşmalar yaşanabilir; yarı finalde ise İspanya ile beklenen zirve mücadelesi yeniden sahnelenebilir; bu, Fransa’nın “La Roja” karşısında elendiği Euro 2024 karşılaşmasının olası bir tekrarı olabilir.

Buna karşılık, 9. grupta ikinci sırada yer almak, Almanya’nın grup birinciliğini garantilemesinin ardından, 5. grubun ikincisiyle karşılaşmak anlamına geliyor; bu takım Fildişi Sahili, Ekvador veya Curaçao olabilir.

Kadroda beklenen değişiklikler

Maçın önemi bir yana, özellikle eleme turlarına yükselme garantisi elde edilmiş ve maçlar arasındaki dinlenme süreleri kısalmışken, Fransız teknik ekip ilk 11'de bazı değişiklikler yapmayı göz ardı etmiyor.

Ryan Sharqi ve Désiré Doué başta olmak üzere bir dizi oyuncu ilk 11’de yer alma şansı yakalayabilir. Ayrıca Marcus Thuram da ilk 11’e dönme fırsatına sahip. Fransa, galibiyet elde ederek yaklaşık iki on yıldır süren bu kötü gidişatı sona erdirmeyi hedefliyor.