Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, uluslararası ara döneminde başlayacak Horozlar kampı hazırlıkları kapsamında ilk aday kadrosunu yarın Cuma günü açıklamayı planlıyor.

Dünya Kupası'nın ardından Didier Deschamps'ın yerine Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilmesinden bu yana Zidane özveriyle çalışıyor; teknik ekibini oluşturdu ve becerilerini geliştirdi. Ayrıca "RMC Sport" ağının haberine göre Paris'te ve ikamet ettiği Madrid'de çok sayıda çalışma toplantısı gerçekleştirdi.





Zidane'ın ekibinin bazı üyeleri şu anda Clairefontaine'de (Fransa Milli Takımı'nın kamp merkezi) bulunuyor; amaç seçilen Fransız millî oyuncuların gelişine en iyi şekilde hazırlanmak ve günlük rutinlerindeki her türlü aksamayı en aza indirmek.

Aynı ağın belirttiğine göre Zidane, Fransa'nın teknik direktörü olarak ilk kampında kendi tarzını hâkim kılmakta ısrarlı. Yeni teknik ekibin de desteğiyle, oyuncuların basın karşısına çıkışını azaltmak amacıyla antrenman kampının ilk günlerinin akışını mümkün olduğunca kontrol altında tutmayı hedefliyor.

​​Bu nedenle gazetecilerin, oyuncuların Clairefontaine'e varışlarındaki geleneksel geçit törenine katılmalarına izin verilmeyecek.

Bu alışkanlık, özellikle oyuncuların kıyafetleriyle ilgili olarak her zaman geniş tartışmalara yol açmıştı ve Zidane'ın şimdilik buna bir son vermek istediği açık.

"Foot Mercato" ağı ise Zidane'ın kararını cesur olarak nitelendirerek, bunun Didier Deschamps'ın daha önce izlediği yaklaşımdan bir kopuşu temsil ettiğine dikkat çekti.

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