Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, uluslararası ara döneminde Horozlar'ın kampına başlamak üzere hazırlıkları kapsamında ilk kadrosunu yarın Cuma günü açıklamayı planlıyor.

Dünya Kupası'nın ardından Didier Deschamps'ın yerine Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilmesinden bu yana Zidane, azimle ve titizlikle çalışıyor. Teknik ekibini oluşturdu ve becerilerini geliştirdi; ayrıca ikamet ettiği Paris ve Madrid'de birçok çalışma toplantısı gerçekleştirdi. "RMC Sport" ağının aktardığına göre bu böyle.





Zidane'ın ekibinin bazı üyeleri, seçilen Fransız milli oyuncuların gelişine en iyi şekilde hazırlanmak ve günlük rutinlerindeki her türlü aksamayı en aza indirmek amacıyla şu anda Clairefontaine'de (Fransa Milli Takımı'nın kamp merkezi) bulunuyor.

Aynı ağın belirttiğine göre Zidane, Fransa teknik direktörü olarak ilk kampında kendi tarzını uygulamakta ısrarcı. Yeni teknik ekibin yardımıyla, basın önündeki görünürlüklerini azaltmak amacıyla, antrenman kampının ilk günlerinin akışını mümkün olduğunca kontrol altında tutmayı hedefliyor.

​​Bu nedenle gazetecilerin, oyuncuların Clairefontaine'e varışlarındaki geleneksel geçit törenine katılmasına izin verilmeyecek.

Bu alışkanlık, özellikle oyuncuların kıyafetleriyle ilgili olarak, uzun süredir geniş çaplı tartışmalara yol açıyordu ve Zidane'ın şimdilik buna bir son vermek istediği açık.

Kendi cephesinde "Foot Mercato" ağı, Zidane'ın kararını cesur olarak nitelendirdi ve bunun daha önce Didier Deschamps'ın izlediği yaklaşımdan bir kopuşu temsil ettiğine dikkat çekti.

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