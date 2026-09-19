Kylian Mbappé'nin, Fransa Milli Takımı hücumunda sol kanattaki yerini yeniden almaya hazırlandığı görülüyor. "Horozlar"ın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane, önümüzdeki dönemde takım kaptanına bu mevkide görev verebileceğine dair sinyaller verdi.

Dün cuma günü düzenlediği basın toplantısında Zidane, Mbappé'nin sol tarafta yer alması fikrini "çok sevdiğini" belirtirken, aynı zamanda Real Madrid forvetinin hücum hattındaki "üç mevkide de oynayabileceğine" dikkat çekti.

Mbappé sol kanatta ne sundu?

Son iki sezonda Mbappé net forvet mevkiinde oynamaya alışmış olsa da, Fransa Milli Takımı'nda sol kanatta uzun bir geçmişe sahip.

"Transfermarkt" verilerine göre Mbappé, 106 milli maçının 32'sini Fransa forması altında sol kanatta oynadı ve bu mevkide başladığı maçlarda 21 gol kaydetti.

2018 Dünya Kupası'nda sağ tarafta oynadıktan sonra Mbappé, 2022 Katar Dünya Kupası'nda sol kanada geçti ve turnuvada 8 gol kaydederek Fransa Milli Takımı'nı finale taşıdı; net forvet mevkiinde ise Olivier Giroud görev yapıyordu.

Mbappé, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın başlangıcına kadar sol tarafta oynamayı sürdürdü.

Almanya'da düzenlenen turnuvada Didier Deschamps, Mbappé'ye iki maçta sol tarafta görev verdi; bunlardan biri, Randal Kolo Muani'nin santrfor mevkiinde bulunduğu İspanya karşısındaki yarı final mücadelesiydi.

Mbappé turnuvada yalnızca bir gol atmış olsa da (o da net forvet olarak oynadığı Polonya karşısında) EURO 2024'teki performansı, özellikle burnunun kırılmasının ardından yaşadığı zorlu bir dönemden etkilendi.

Dembélé hücumun göbeğinde mi oynayacak?

Zidane'ın önümüzdeki dönemde ileri hatta Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ve Michael Olise üçlüsüne güvenmesi bekleniyor.

Zidane, bu üçlünün hangi mevkilerde görev yapacağı sorulduğunda, "Kendi mevkilerinde" yanıtını verdi.

Fikrini açıklayarak şunları ekledi: "Bilirsiniz, mesele oyun tarzıyla ilgili. Oyuncular birden fazla mevkide oynayabilir."

Zidane'ın açıklamaları, Dembélé'nin net forvet mevkiinde sahaya sürülmesi ihtimaline kapı aralıyor. Bu, Luis Enrique tarafından yeniden konumlandırılmasından bu yana Paris Saint-Germain'de alıştığı bir rol.

Dugarry fikri destekliyor

1998'de Fransa ile dünya şampiyonu olan ve "RMC" kanalında analist olarak görev yapan Christophe Dugarry, bu dizilişin denenmeye değer olduğunu düşünüyor ve şöyle diyor: "Mbappé'yi solda tercih ederim, en önemlisi de Dembélé'yi hücumun göbeğinde. Bunun bir fırsat olduğunu düşünüyorum."

Şunları ekledi: "Üzerinde çalışılabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Dembélé'yi Fransa Milli Takımı'nda net forvet olarak görmek beni meraklandırırdı. Bunu görmek isterim. Ve Mbappé'yi sağdansa solda tercih ederim."

Dembélé'nin net forvet mevkiinde parladığı halde Deschamps ona kanatta görev vermeyi sürdürdü; Mbappé'ye ise 9 numaralı forvet rolünü verdi.

Real Madrid forvetinin savunma görevine gelince, Zidane bu konudaki tartışmanın önemini azalttı ve bunu "sahte bir tartışma" olarak nitelendirdi.

Zidane'ın Fransa Milli Takımı'ndaki dönemi, gelecek cuma günü UEFA Uluslar Ligi kapsamında Türkiye karşısında resmen başlayacak. Ardından "Horozlar", biri deplasmanda Belçika, sonrasında sahasında İtalya ve Belçika karşısında olmak üzere 3 maç daha oynayacak.