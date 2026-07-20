Deschamps’ın Fransız Futbol Federasyonu’na karşı patlamasının ardındaki gerçek nedenler ortaya çıktı

Fransa Milli Takımı’nın eski teknik direktörü Didier Deschamps, Fransız Futbol Federasyonu ile giderek gerginleşen ilişkilerini ortaya koydu ve çalıştığı ortamı “nefes alınamaz hale geldi” olarak nitelendirdi. Bu açıklamalar geniş çapta şaşkınlık uyandırdı ve Deschamps’ın ayrılma kararını almasına neden olan derin anlaşmazlıkları gün yüzüne çıkardı.

RMC Sport'un haberine göre, anlaşmazlık Mart 2026'daki ABD turundan bu yana, özellikle de Philippe Diallo'nun federasyon başkanlığına gelmesinden sonra derinleşmeye başladı. Deschamps, Fransız milli takımının oyun tarzına yönelik eleştirilerin artmasıyla birlikte federasyon içinde daha önce sahip olduğu desteği kaybettiğini hissetti.

Ocak 2023’te Noël Le Graët tarafından alınan ve sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatılması kararı, teknik direktöre bir ölçüde istikrar sağlamış olsa da, ancak Diallo’nun yeni liderlik koltuğuna oturması, milli takım teknik direktörünü o kadar fazla baskı altında hissettirdi ki, özellikle Diallo’nun gelecekteki milli takım teknik direktörünün seçimini tartıştığı ve Deschamps tarafından pek hoş karşılanmayan bir röportajın ardından, Ocak 2025’te gerginliği azaltmak amacıyla 2026 Dünya Kupası’ndan sonra görevinden ayrılacağını açıkladı.

Dünya Kupası sırasında, federasyonun aldığı bazı kararlar gerginliği daha da tırmandırdı. Başlangıçta, Amerika’daki aşırı sıcağa karşı gerekli görülen soğutma ünitesinin kurulması talebi, bütçeyle ilgili nedenlerle reddedilmişti; ancak yıldız oyuncu Kylian Mbappé’nin müdahalesi üzerine nihayet onaylandı.

Ayrıca, maliyeti yaklaşık 120 bin avro olarak tahmin edilen federasyon Yürütme Komitesi’nin seyahati, milli takım içinde geniş çaplı bir hoşnutsuzluğa yol açtı. Yetkililer ayrıcalıklı koşullarda seyahat ederken, oyuncuların ailelerine daha az ayrıcalıklı bir muamele gösterilmesi, yanlış anlaşılmaları daha da şiddetlendirdi ve haberlere göre Didier Deschamps ile federasyon genel müdür yardımcısı Erwan Le Prévost arasında birkaç şiddetli tartışmaya yol açtı.

Ödüller konusunda da gerginlikler tırmandı. “L’Équipe” gazetesi, takımın ABD’ye gitmeden önce Élysée Sarayı’nda düzenlenen öğle yemeği sırasında, Philippe Diallo’nun, önceki turnuvaların aksine, Fransa’nın yarı finale yükselmesi durumunda ikramiyelerin ödeneceğini açıkladığı ve bu kararın Kylian Mbappé’den sert bir tepki gördüğü bildirildi.

Fransız milli takım kaptanı, başkana bunun federasyonun başında katıldığı ilk Dünya Kupası olduğunu ve oyuncuların bu turnuvanın her aşamasının öneminin farkında olduklarını hatırlattı; bu sert sözler, Fransız milli takımını sarsan anlaşmazlıkların boyutunu yansıtıyordu.

Turnuva boyunca, Didier Deschamps’ın teknik ekibi ile federasyon yetkilileri arasında, aynı otelde kalmalarına rağmen ilişkiler son derece gergin seyretti. Eski teknik direktörün bu gergin ortama ilişkin açıklamaları, giderek tırmanan ve geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaşan bir anlaşmazlığın varlığını doğruladı; bu da onu, uzun yıllar boyunca başarılarla dolu bir dönem boyunca yönettiği milli takımdan ayrılma kararını almaya itti.