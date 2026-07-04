Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
FBL-WC-2026-MATCH42-FRA-IRQAFP

Çeviri:

Deschamps için ağır bir darbe… Fransa’nın yıldızı Paraguay maçında forma giyemeyecek

Paraguay - Fransa
Paraguay
Fransa
Dünya Kupası
A. Tchouameni
Paraguay
Fransa
ABD

Duklar, turu geçme adayları

Fransa, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Paraguay ile oynayacağı kritik maçtan birkaç saat önce ağır bir darbe aldı. Aurélien Chouaméni’nin uyluk sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacağı kesinleşirken, orta sahada onun yerine Mano Kone’nin oynayacağı açıklandı.

Fransız "RMC" kanalı, Fransız milli takımına yakın kaynaklara dayanarak, Chouameni'nin maç arifesinde sakatlandığını aktardı. Takım kaptan yardımcısı, dün Cuma günü antrenman sırasında uyluk bölgesinde ağrı hissetti ve bu nedenle bugün Cumartesi günü Philadelphia'da oynanacak Paraguay ile 16'lı tur maçında forma giyemeyecek.

Real Madrid oyuncusunun şu anki iyileşme süresinin yaklaşık 4 gün olduğu tahmin ediliyor. Her şey yolunda giderse, takımın turu geçmesi durumunda 9 Temmuz'da oynanacak çeyrek final maçında sahalara dönmesi bekleniyor.

Didier Deschamps liderliğindeki teknik ekip, Chouameni’nin durumunu yakından takip edecek. Orta sahada onun yerini muhtemelen Mano Kone alacak; bu zorunlu değişiklik, Fransız takımının dengesini etkileyebilir.

Chouameni’nin çekilmesinin ardından Fransa’nın kadrosunun şu şekilde olması bekleniyor:

Dünya Kupası
Paraguay crest
Paraguay
PAR
Fransa crest
Fransa
FRA

Kaleci: Maignan

Defans: Kondé, Obamikanó, Saliba, Dini.

Orta saha: Koné, Rabiot, Oulissi

Forvet: Dembélé, Barkola, Kylian Mbappé.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin