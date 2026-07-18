Deschamps için acı bir veda… İngiltere, çılgın bir 6-0’lık skorla Les Bleus’un direnişini bastırdı

İngiltere milli takımı, Fransa’ya karşı 6-4’lük heyecan verici bir galibiyetle 2026 Dünya Kupası’nda üçüncülüğü garantiledi.

Fransız milli takımı ise, Dünya Kupası'nın ardından resmi olarak görevinden ayrılacak olan teknik direktörü Didier Deschamps'ın veda maçında galibiyet elde edemedi.

Üç Aslanlar, maçın 3. dakikasında Declan Rice'ın attığı erken golle öne geçti.

15 dakika sonra Ezri Konsa, İngiltere'nin üstünlüğünü ikinci golle pekiştirdi.

Bukayo Saka, 37. ve 45+1. dakikalarda arka arkaya iki gol atarak ilk yarıyı İngiltere'nin 4-0 üstünlüğüyle tamamladı.

Ancak Fransa milli takımı ikinci yarıya yoğun bir hücum baskısıyla başladı ve bu baskı, 48. dakikada Kylian Mbappé'nin attığı ilk golle sonuçlandı.

Bradley Barcola, 54. dakikada Les Bleus'un ikinci golünü attı; ardından Mbappé, 66. dakikada üçüncü golü kaydetti.

Fransızların baskısı altında, maçın hakemi İngiltere lehine bir penaltı kararı verdi. Saka, 87. dakikada bu penaltıyı başarıyla gole çevirerek hat-trick yaptı ve skor 5-3'e geldi.

Fransız milli takımı pes etmedi ve güçlü bir baskı kurdu; sonunda oyuna sonradan giren Ousmane Dembélé, 90+6. dakikada dördüncü golü attı.

Hızlı bir kontra atakta, oyuna sonradan giren Jude Bellingham altıncı golü attı ve maç, "Üç Aslanlar"ın çılgın bir galibiyetiyle sona erdi.