Deschamps, Fransa oyuncularını Irak’ın sürprizlerine karşı uyarmak için İspanya’dan yardım alıyor

Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, Dünya Kupası’ndaki yaklaşan karşılaşma öncesinde oyuncularını motive etmek ve farkındalıklarını artırmak amacıyla İspanya milli takımının Irak ile oynadığı hazırlık maçındaki sonucu kullandı.

İspanyol “Marca” gazetesine göre, Fransa milli takımı Dünya Kupası’ndaki serüvenine Senegal karşısında güçlü bir performansla başladı. Les Bleus, Michael Olis’in muhteşem bir asist yaptığı ve Kylian Mbappé’nin iki gol attığı muhteşem bir ikinci yarı sayesinde üstünlüğünü ortaya koydu.

Fransızlar, kağıt üzerinde daha zayıf görünen bir rakibe karşı oynayacakları ikinci maç için sahaya dönmeye hazırlanıyor. Bu durum, Deschamps’ı oyuncularının aşırı özgüvenini önlemek için farkındalıklarını artırmaya itti; teknik direktör, Fransa Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan bir videoda, bir antrenman seansı başlamadan önce soyunma odasında oyunculara hitap ederken, Irak milli takımının İspanya ile oynadığı hazırlık maçında aldığı beraberliği örnek göstererek onları bu takımın tehlikesi konusunda uyardı.

Deschamps, oyuncularla yaptığı doğrudan konuşmada şunları söyledi: “Irak hakkında bir şey biliyor musunuz? İçten içe onların küçük bir takım olduğunu düşünmeyin, çünkü durum böyle değil ve bunu size garanti ediyorum. Birincisi, bilmeniz gereken bir gerçek var: Bolivya’yı biliyor musunuz? Onlar Güney Amerika’dan iyi bir takım ve Meksika’da onları yendiler (play-off'lara atıfta bulunarak). İkincisi, İspanya, onu tanıyor musunuz? Evet, hazırlık maçıydı, ama İspanya ile berabere kaldılar."

Fransız teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: “Bolca vaktimiz var, birkaç gün kaldı, ama hiçbirinizin aklından, sırf Fransa milli takımı olduğumuz için bu karşılaşmanın kolay olacağı düşüncesi geçmesin; çünkü Irak’tan daha zayıf takımlara karşı oynayan büyük takımlar da bu şekilde düşünmüş olabilir.”

Deschamps sözlerine şöyle devam etti: “Ayrıca, doğal gibi görünebilecek bir şey olsa da, er ya da geç sonunda farkı yaratacağımızı düşünmeyin. O büyük takımlar bunu başaramadı ve aynı şeyin bize de olmasını, bunun gerçekleşmesini beklememizi istemiyorum.”

Fransız teknik direktör, konuşmasını Irak milli takımının güçlü yanlarını değerlendirerek tamamladı ve şöyle dedi: “İyi bir takım, basit bir futbol oynuyorlar ama bunu çok dikkatli bir şekilde uyguluyorlar. Bunu daha sonra göreceksiniz; 4-4-2 taktiğiyle iyi oynuyorlar ve hücum hattında devasa oyuncular var. Teknik becerileri iyi olan oyuncuları var, kusursuz bir performans sergiliyorlar ve tepki verme yeteneğine sahipler. Bütün bunları size, gençler, göz önünde bulundurmanız için söylüyorum.”

