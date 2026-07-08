Deschamps, Fas karşısında Fransa kadrosundaki “kararsız pozisyonu” netleştirdi

Didier Deschamps, yarın Perşembe günü 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas ile oynanacak maçta Fransa kadrosundaki önemli bir pozisyonla ilgili kararını verdi.

2026 Dünya Kupası'nın başlamasından bu yana, Didier Deschamps, "Les Bleus"un sol kanat pozisyonunda Désiré Doué ve Bradley Barkola'nın paylaşmasına rağmen, ana kadrosunu büyük bir zorluk yaşamadan belirlemiş görünüyor.

Turnuvanın başında ilk 11’de yer alan Dui, turnuva ilerledikçe yerini Parkola’ya kaptırdı.

Parkola son iki maçta ilk 11'de yer alırken, son 16 turunda oyuna yedek olarak giren Dui, maçta belirleyici bir rol oynadı; bu da Fas karşısında sol kanatta kimin ilk 11'de başlayacağı sorusunu gündeme getirdi.

“Canal Plus” kanalına göre, Deschamps’ın bu kez Fas karşısında Parkola yerine Désiré Doi’yi tercih etmesi bekleniyor.