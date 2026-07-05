Deschamps endişeli... Fransa'nın yıldızının Fas maçında oynayıp oynamayacağı belirsiz

Fransız orta saha oyuncusu Aurélien Tchouaméni’nin, önümüzdeki Perşembe günü Fas ile oynanacak Dünya Kupası çeyrek final maçında forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor. Bu durum, Fransa’nın 16 turunda Paraguay’ı 1-0 mağlup etmesinin ertesi günü olan bugün, Pazar günü, takımın toplu antrenmanına katılmaması üzerine ortaya çıktı.

Boston banliyölerindeki Bentley Üniversitesi’nde bulunan Fransa milli takım kampında antrenmana sadece 18 oyuncu katıldı; aralarında Mike Maignan, Dayot Upamecano, William Saliba, Jules Koundé, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé ve Kylian Mbappé, fizyoterapi gördü veya kapalı alanda egzersiz yaptı.

Geçen Cumartesi Paraguay maçında uyluk sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Chouameni’nin, Fas ile oynanacak kritik karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Bu durum, kader maçı öncesinde teknik direktör Didier Deschamps için büyük bir endişe kaynağı oluşturuyor.

Buna karşılık, Fransız milli takımı, baldır sakatlığı nedeniyle bir süredir kadroda yer almayan Inter Milan forveti Marcus Thuram’ın geri dönüşünü kutladı; ancak Thuram, henüz takım arkadaşlarıyla toplu antrenmanlara tam olarak katılamadı.

Toram, antrenmana Lucas Deny, Mano Kone ve Bradley Barcola eşliğinde saha çevresinde kısa turlar atarak başladı; ardından milli takımın kondisyon antrenörü Cyril Moin ile özel kondisyon egzersizleri yapmaya geçti. Bu adım, sağlık durumunun kademeli olarak iyileştiğine işaret ediyor.