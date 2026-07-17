Dünya Kupası'nda İngiltere ile oynanacak üçüncülük ve dördüncülük maçı öncesinde, Didier Deschamps, Fransa milli takımının teknik direktörü olarak son basın toplantısını düzenledi. Fransız teknik direktör, İspanya'ya karşı alınan son yenilginin acısını hafifletmeye çalışmadı ve "La Roja"nın finale kalmayı hak ettiğini kabul etti. Bu açıklama, elenmenin ardından gösterdiği yoğun hayal kırıklığı ve hakemlerin performansına yönelik sert eleştirilerinin ardından geldi.

"Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre, Deschamps basın toplantısında maçla ilgili teknik değerlendirmesinde şunları söyledi: "Yenilgiyi kabul etmeliyiz, çünkü İspanya milli takımı bizden daha iyiydi."

Kendi bakış açısına göre takımın fiziksel durumu tatmin edici olsa da, teknik direktör, "çıtayı yükselten" İspanyolların takım ruhu sayesinde rakibin teknik ve taktiksel olarak kendilerinden üstün olduğunu hissetti. Bu elenmeyi yıkıcı olarak nitelendiren Deschamps, "Hayal kırıklığının boyutu, büyük hedeflerimize orantılı" dedi.

Dört forvetli, tamamen hücum odaklı bir taktikle oynamakta ısrar etmesinin nedeni sorulduğunda, Deschamps inançlarını şiddetle savundu ve şöyle dedi: “Tüm soruları sorma ve kendi teorilerinizi ortaya koyma hakkınız var, ancak sorun bu değil; İspanya milli takımı da dört forvetle oynadı.”

Teknik direktör, “Les Bleus”un sorunlarının top hakimiyetinin olmaması ve rakibin kalitesinden kaynaklandığını, taktiksel yaklaşımın kendisinde olmadığını açıkladı ve şunları ekledi: “Etkili bir şekilde hücum edemedik ve top kaybı tuzağına düştük; bunu bize rakip dayattı. Katar Dünya Kupası’nda dört forvetle oynadık ve bu, finale yükselmemizi engellemedi. Bu seçimin sorumluluğunu üstleniyorum,” diyerek, bu dizilişi sadece takımın imajını güzelleştirmek ya da hücumcu bir görünüm sergilemek için seçmediğini vurguladı.

Bu bağlamda Deschamps, yarı final maçındaki en önemli kararlarından biri olan orta saha oyuncusu Adrien Rabiot’yu devre arasında oyundan almasına ilişkin ayrıntılara değindi; sarı kart görmüş olan oyuncunun maç sırasında kendisini uyardığını açıkladı.

Deschamps o anın ayrıntılarını şöyle anlattı: “Rabiot, su molası sırasında yanıma gelip bana şöyle dedi: ‘Artık her zamanki tarzımda oynayamıyorum. Orta saha oyuncusu olduğunda, oyun 360 derece senin etrafında döner.’ Ben de ona şöyle dedim: ‘Kendine hakim ol ve topun ortada olduğu anlarda ayağını aceleyle uzatma, çünkü bu tehlikeli bir durumdu. Daha önce de bu tür maçlar yaşadım ve bir oyuncunun bu tür maçlarda nasıl kendi gölgesine dönüştüğünü biliyorum.”

Rabiot’un ikinci sarı kart görmesinin tehlikesinin farkında olan Deschamps, riske girmemeyi tercih etti ve şöyle açıkladı: “İşleri farklı şekilde yönetebilirdim, ancak bu tür varsayımlar üzerinde fazla durmuyorum. Kararımı önümdeki verilere ve geçmiş tecrübelerime dayanarak verdim.”

Final maçına ulaşamamanın büyük hayal kırıklığına rağmen, Deschamps bir sonraki maça kayıtsız bir şekilde çıkma fikrini reddediyor; İngiltere karşısında oyuncularından güçlü bir tepki bekliyor ve bu karşılaşmayı hiçbir şekilde önemsiz görmüyor. Sözlerini şöyle tamamladı: “Bu bir dostluk maçı değil, Dünya Kupası’nda üçüncülük için oynanacak gerçek bir karşılaşma. Benim görevim, bu hedefi gerçekleştirmek için elimden gelen her şeyi yapmak; çünkü milyonlarca Fransız’a karşı bir sorumluluğumuz var.”