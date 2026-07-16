Deschamps döneminin sonu… Zidane’ın Fransa milli takımının teknik direktörü olarak atanacağının açıklanacağı tarih belirlendi

Zinedine Zidane’ın Fransa Milli Takımı’nın teknik direktörlüğüne gelmesi artık sadece bir zaman meselesi; Zidane, 2012’den beri “Les Bleus”un teknik direktörlüğünü yürüten Didier Deschamps’ın yerini alacak.

Deschamps, Pazar günü sabahın erken saatlerinde İngiltere ile oynanacak 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçında “Les Bleus”u son kez yönetmeye hazırlanırken, Fransız Futbol Federasyonu bu geçiş dönemi için yoğun hazırlıklar yürütüyor ve perde arkasında, eski Real Madrid teknik direktörünün göreve sorunsuz bir şekilde başlaması için her türlü çaba gösteriliyor.

“RMC Sport” kanalına göre, Fransız Futbol Federasyonu işleri aceleye getirmeyi düşünmüyor; Zidane ile birkaç ay önce bir anlaşmaya varılması bekleniyordu, ancak Dünya Kupası’nın hemen ardından resmi bir duyuru yapılması beklenmiyor.

Kanalın aktardığı çeşitli kaynaklara göre, resmi açıklamanın önümüzdeki hafta Perşembe veya Cuma günü yapılması muhtemel; bu da Zinedine Zidane döneminin resmen başlamasından önce Didier Deschamps dönemini tamamen kapatmak için yeterli zaman tanıyacak.

Kanalın bilgilerine göre, Zinedine Zidane’ın gelecekteki sözleşmesi hazır, ancak henüz imzalanmadı.

Fransa milli takımı, Salı akşamı Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya 2-0 yenilerek üçüncülük maçında İngiltere ile karşılaşacak.

2012 yılından bu yana Fransa'nın başında olan Deschamps, Les Bleus'u 2018 Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımış ve 2022'deki son turnuvada da finale yükselmişti.



