Deschamps: Bu üçlü başımızı belaya sokacak… Sakatlık, Fransa’nın yıldızını İsveç karşısında devre dışı bırakacak

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Dünya Kupası'nın 32'li turunda İsveç karşısında takımını yönetmeye tamamen hazır ve odaklanmış olduğunu vurguladı; annesinin vefatının "zor bir an" olduğunu ancak şu anda her şeyin "yolunda" gittiğini belirtti.

Maçla ilgili düzenlediği basın toplantısında Deschamps şunları söyledi: “Zor bir andı, ama ben iyiyim. Cuma akşamı ABD’ye döndüm. Her şey yolunda gidiyor ve üçüncü maçta da her şey iyi gitti.”

Deschamps, geçen Salı günü annesinin vefatını öğrenir öğrenmez cenaze törenine katılmak üzere Fransa kampından ayrılıp ülkesine dönmüştü. Bu nedenle, grup aşamasının son maçında Fransa ile Norveç arasındaki karşılaşmada yer alamamış ve maçı yardımcısı Guy Stéphane yönetmişti.

Fransız teknik direktör, Uluslararası Futbol Federasyonu’nun (FIFA) Norveç maçı sırasında kendisine destek olmak amacıyla Fransız milli takımının siyah kol bandı takmasına izin vermemesi konusunda ortaya çıkan tartışmaya değindi ve “yeterince takdir gördüğünü” belirterek, kol bandı takmanın “hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini” açıkladı.

Deschamps, yaklaşan İsveç maçı hakkında konuşurken, rakibin “kaybedecek hiçbir şeyi olmadığını” ve “Gjökers, Isaac ve Elanga gibi oyuncularla bize sorun çıkaracağını” vurgulayarak, takım oyuncularını “aşırı özgüven” tuzağına düşmemeleri konusunda uyardı.

Les Bleus’un teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: “En büyük favori olduğumuzu biliyoruz ve bu durum grup aşamasındaki üç maçın ardından da değişmedi. Ancak puan sayımız şimdi sıfırdan başlıyor. On gol attık ve sadece iki gol yedik; sakinliğimizi ve net görüşümüzü korumalıyız.”

Fransız milli takımı, grup aşamasında Hollanda ve Almanya ile birlikte en güçlü hücum gücüne sahip takım olarak maça çıkıyor. Ayrıca, Ousmane Dembélé ve Kylian Mbappé gibi her biri en az dört gol atan oyunculara sahip tek takım da Fransa.

Deschamps, takımın yıldızı hakkında şunları söyledi: “Mbappé hem fiziksel hem de zihinsel olarak harika bir formda ve dünya çapında bir oyuncu. 2018’de gerçekten mükemmeldi, ancak her zaman daha da iyi olmak istiyor.”

Mbappé, şu anda Dünya Kupası tarihindeki 16 golle Klose ile eşit durumda ve onu sadece 19 golü olan Lionel Messi geride bırakıyor.

Fransız teknik direktör, forvet Marcus Thuram’ın İsveç maçında forma giyememesine neden olabilecek “küçük bir kas sorunu” yaşadığını açıklarken, Obamikanou ile birlikte takımın ana savunma hattında yer alan William Saliba’nın ise “sırt sorunları” yaşamasına rağmen “%99 oranında” hazır olduğunu belirtti.

Deschamps, Norveç’e karşı oynanan son maçta forma giyemeyen Saliba’nın durumuna değinerek sözlerini şöyle tamamladı: “Onunla her gün konuşuyorum ve iyileşmesi için yeterli zamanı oldu. Yaşadığı sorunun oynamasına engel olmayacağını biliyor. Hızlı, zeki bir oyuncu ve takımın diğer üyelerine güven veriyor.”