Deschamps: Bu milli takım, Dünya Kupası şampiyonluğunun en güçlü adaylarından biri

Fransa milli takım teknik direktörü Didier Deschamps, 2026 Dünya Kupası'nı kazanması için favori gördüğü takımları açıkladı.

Deschamps, Senegal maçı öncesindeki basın toplantısında şunları söyledi: "Bu çok önemli çünkü bu bir başlangıç, ancak aynı şey herkes için geçerli. Maç belirleyici değil, çünkü geriye başka maçlar da var, ancak bu maç gidişatı belirleyecek. Son şampiyon açılış maçını kaybetmiş, ardından Dünya Kupası'nı kazanmıştı. Hedefimiz de bu... Maçları kazanmak."

Su molalarıyla ilgili olarak Deschamps şunları söyledi: "Su molasında, durumu değiştirmek için üç dakika boyunca oyuncularla konuşma fırsatınız oluyor. Hava çok sıcak olduğunda bu çok önemli, çünkü biz antrenörlerin bazı şeyleri değiştirmesine olanak tanıyor ve ayrıca takımın durup düşünmesini sağlıyor. Hazırlık maçlarında bunu gördük, neredeyse dört devreye benziyor ve bunu oyuncular karar verdi, bizim de buna uyum sağlamamız gerekiyor."

Fransa'nın şampiyonluk favorisi olarak gösterilmesiyle ilgili olarak Deschamps şunları söyledi: "Bence bir favori varsa o da İspanya'dır. Umarım Fransız gazeteciler aynı soruyu İspanya'ya da sorarlar. Bu uzun ve zorlu bir yol. ve son iki Dünya Kupası'na bakıldığında potansiyelimiz olduğu açık. Çok fazla enerji var, ancak bazıları için bu tür bir turnuvada ilk kez oynuyorlar. Fransa'yı yenilmez bir takım olarak görmüyorum. Kesin favori İspanya'dır ve bunda en ufak bir şüphem yok."

Ousmane Dembélé hakkında ise teknik direktör şunları söyledi: "Altın Top'u hak ettiği için kazandı. ancak kulübünde olduğu gibi iyi ve belirleyici olmak için büyük bir istek duyuyor. Bu sezon bazı fiziksel sorunlar yaşadı ve biz de ona burada gerekli zamanı tanıdık. Şampiyonlar Ligi finalinde oynayan altı oyuncu vardı ve onların da psikolojik olarak kafalarını boşaltmaları gerekiyordu. Eğer en iyi formunda olursa, Fransa için güçlü bir katkı olacaktır."

Deschamps, Fransa'nın 2002 Dünya Kupası açılış maçında Senegal'e yenilmesi konusunda bir şey kanıtlaması gerekip gerekmediğine ilişkin soruyu yanıtlayarak sözlerini şöyle tamamladı: "Bu tarihin bir parçası. N'Golo Kanté burada değildi, ama bu maçı izlediğini sanmıyorum. Bu olay 24 yıl önce oldu ve şimdi sonucu değiştirmeye çalışacağız."