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Deschamps başaramamıştı: Zidane, Fransa Milli Takımı tarihinde nadir görülen bir listeye adını yazdırdı

Belçika - Fransa
Belçika
Fransa
UEFA Nations League A
Z. Zidane
D. Deschamps
Belçika
Fransa

Fransa'nın teknik direktörü mükemmel bir başlangıca imza attı

Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane, kendisini Fransa tarihinde ender rastlanan bir listeye yazdırmak için uzun süre beklemedi. Bu, Avrupa Uluslar Ligi Birinci Grup ikinci hafta karşılaşmasında bu Pazartesi akşamı Belçika karşısında elde edilen 1-0'lık galibiyetin ardından gerçekleşti.

"Stats Foot" istatistiklerine göre Zinedine Zidane, takımla ilk iki resmi maçını da kazanan Fransa Milli Takımı tarihindeki dördüncü teknik direktör oldu. Bu başarıyı daha önce Henri Guérin (1964), Henri Michel (1984) ve Aimé Jacquet (1994) elde etmişti.

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Didier Deschamps'ın ardından mavi formalı ekibin başına geçen Zidane, görevine ilk haftada yine 1-0'lık bir galibiyetle, Türkiye karşısında başlamıştı.

Fransa Milli Takımı, bu gruptaki üçüncü karşılaşmasına, önümüzdeki 2 Ekim'de İtalya'ya karşı çıkacak.

Belirtmek gerekir ki, Fransa Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Didier Deschamps, görevine 2012 yılının Ağustos ayında Uruguay Milli Takımı ile oynanan hazırlık maçındaki golsüz beraberlikle başlamıştı.

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