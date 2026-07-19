Deschamps, ayrılmasının ardından öfkesini dile getirdi: Ortam dayanılmaz hale geldi… Fransa’nın yararı için ayrıldım

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2026 Dünya Kupası’ndaki serüveninin ardından “Les Bleus”un başına geçmekten ayrılma nedenlerini açıkladı.

Fransız milli takımı, Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya 2-0 yenilirken, bugün Pazar günü sabahın erken saatlerinde oynanan üçüncülük maçında da İngiltere'ye 6-4 mağlup oldu.

Deschamps'ın Dünya Kupası'nın ardından görevinden ayrılacağı bir yıldan fazla bir süredir biliniyordu ve önümüzdeki dönemde Zinedine Zidane'ın Fransa milli takımının başına geçmesi bekleniyor.

2021 yılından beri Les Bleus'un başında bulunan Deschamps, Fransız M6 kanalına verdiği röportajda ayrılma nedenlerini açıkladı. Deschamps, varlığının sert eleştirilere maruz kaldığını düşündüğü için öncelikle Fransa Milli Takımı'nı korumak amacıyla görevinden ayrılmayı seçtiğini belirtti.

"Foot Mercato" ağının aktardığına göre, Deschamps şunları ekledi: "Ayrılışımı kendim kontrol ettim çünkü kararı kendim verdim. Bunun burada sona ermesi gerektiğine karar verdim. Ve bu kararı aldıysam, dürüstçe söylüyorum, bu benim için değil, Fransa milli takımının yararı içindi."

Şöyle devam etti: “Bunu şimdiye kadar açıkça söylememiştim, ama size açıkça söyleyeceğim, kararım kendim için değildi. Çünkü ortam dayanılmaz hale gelmişti ve tüm dikkatler üzerimdeydi. Fransız milli takımı bunu hak etmiyor. Bu aceleci bir karar değildi, aksine üzerinde uzun uzun düşündüm. Ayrılacağımı açıkladığımdan beri, Fransız milli takımı için işler çok daha iyiye gitti.”

57 yaşındaki teknik direktör, gerçekten isteseydi Fransa Milli Takımı’nda devam edebileceğini, hatta geleceği için planlar yapmaya başladığını, ancak işleri en iyi şekilde halletmek istediğini açıkladı.

Şöyle devam etti: “Kontrolün bende olmasını severim ve öyle de oldu. Devam edebilirdim, ama istemedim. Dünya Kupası öncesinde ya da sırasında geleceğimle ilgili bir karar verebilirdim. Ancak hayır, çünkü Fransız Milli Takımı’na büyük saygı duyuyorum. Her şeyin bir zamanı vardır.”

Şöyle belirtti: “Kendime iyileşmek için yeterli zaman tanıyacağım, ama boş durmayacağım da. Futbol ve Fransa Milli Takımı sayesinde şanslıyım, çünkü özgürlük ve seçim hakkına sahibim. Alçakgönüllülükle söylemek gerekirse, elimde bazı teklifler var. Bu yüzden konuyu dikkatle değerlendireceğim.”

Teknik direktör ayrıca kurumun çıkarlarının her zaman bireylerin çıkarlarından önce gelmesi gerektiğini bir kez daha vurgulayarak şöyle dedi: “Fransız milli takımı her şeyden üstündür. O benim değil. 14 yıl boyunca onun hizmetindeydim.”

Deschamps ayrıca, halefine sahne bırakmak için milli takımdan uzak duracağını vurgulayarak, “Bu akşamdan itibaren Fransa milli takımı hakkında konuşmayacağım” dedi.

Deschamps, Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmış ve 2022'deki son turnuvada da finale yükselmişti.