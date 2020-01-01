Desailly'den Giroud yorumu: "Asla milli takımdaki rolünü üstlenemeyecek"

Fransa'nın efsane kaptanı Marcel Desailly, Chelsea'de forma giyen vatandaşının milli takımdaki rolünün çok daha önemli olduğunu savundu.

'yla Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası zaferi yaşayan Marcel Desailly, eski takımı 'de forma giyen Olivier Giroud'nun milli takımda üstlendiği sorumlulukları kulübünde üstlenemeyeceği görüşünde.

Nissan UEFA Şampiyonlar Ligi Kupa Turu etkinliği kapsamında Goal.com muhabirine konuşan Desailly, "Bana kalırsa Giroud, asla Chelsea'de Lampard'ın birinci tercihi olamaz. Timo Werner ve Tammy Abraham gibi genç isimler her zaman daha önde olacaklar. Lampard onu milli takımdaki gibi birinci gol ayağı olarak değil rakibin durumuna göre değerlendirmeyi tercih edecektir" ifadelerini kullandı.

Deneyimli golcünün milli takımda ise vazgeçilmez konumda olduğunu savunan Desailly, "O milli takıma Martial'den daha iyi uyum sağlamış durumda. Dolayısıyla daha fazla katkı veriyor. Deschamps'ın ondan vazgeçmesi mümkün değil. Mbappe ise kanatta daha verimli oluyor. Giroud'nun kulüp performansı dalgalı olsa da milli takımda onu kesecek oyuncu yok" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

34 yaşındaki Giroud, milli takımla çıktığı 105 maçta 44 gol atarak Fransa formasıyla en çok gol atan oyuncu olarak tarihe geçmişti.