Desabre: Dünyanın en iyi oyuncularından birinin karşısında hayalimizi boşa çıkardık

Kongo'nun rüyası, eleme şansının hiç olmadığı kadar yakın olduğu bir gecede acı bir şekilde sona erdi; Harry Kane, 2026 Dünya Kupası'nda Afrika'nın umutlarını söndürdü ve İngiltere'ye son 16 turuna yükselme biletini kazandırdı.

Aynı zamanda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti teknik direktörü Sébastien Desabre, oyuncularının hayal kırıklığını gururla telafi etmeye çalıştı: “İyi bir maç çıkardık… ancak dünyanın en iyi oyuncularından biri kalemize iki gol attı.”

Fransız teknik direktör, İngiltere’ye 2-1 yenildikten sonra beIN Sports kanalına verdiği röportajda vedanın acısını gizlemedi, ancak oyuncularını övmeyi ihmal etmedi.

Desabre şöyle konuştu: “Kazanabileceğimize inandığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz, iyi bir maç çıkardık. Sonuçta iki fırsatı kaçırdık ve dünyanın en iyi oyuncularından biri kalemize iki gol attı, bu çok üzücü.”

Turnuvadan elenmelerine rağmen Desabre, Kongo milli takımının iyi bir izlenim bırakarak başı dik bir şekilde turnuvadan ayrıldığını vurguladı ve şunları ekledi: "Oyuncuları gösterdikleri performans için tebrik etmek gerekir. Bu seviyedeki takımlara karşı oynayarak deneyim kazandılar. Kongo futbolu işte böyle inşa edilir."

Teknik direktör, maçın son dakikalarında tecrübe faktörünün belirleyici olduğunu kabul etti: “Sonunda biraz tecrübe eksikliği yaşadık, futbolun doğası budur. Öğreniyoruz ve ilerlemeye devam ediyoruz; yolculuğumuza kararlılıkla devam ediyoruz.”

Desabre, Ken’e bir kez daha değinme fırsatını kaçırmadı ve şunları vurguladı: “Dünyanın en iyi oyuncularından biri kalemize iki gol attı, bu çok üzücü.”

Kongo teknik direktörü, açıklamalarını halkına yönelik gurur dolu bir mesajla noktaladı: “Kongo halkının ruhuyla mücadele ettik. Dünyanın en iyi milli takımlarından birine karşı iyi bir futbol performansı sergiledik ve mücadeleci bir ruh gösterdik; insanlar Kongo’yu işte bu şekilde hatırlayacak.”

Kongo, Dünya Kupası’na veda etti, ancak son dakikaya kadar İngiltere’ye başa baş mücadele ederek dünyanın saygısını kazandı. Harry Kane’in sonunu yazdığı bu maçta, Desabre ve oyuncuları Kongo futbolu için yeni bir sayfa açtı.