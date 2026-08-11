Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, İsveçli Roony Bardghji'nin dizindeki çapraz bağ sakatlığı nedeniyle kulübün yaşadığı krizin tekrarını önlemek için tedbir amaçlı bir karar aldı; oyuncu bu sırada takımdan ayrılmaya yakındı.

Barcelona bugün, salı günü yaptığı resmi açıklamada, oyuncusunun yeni sezonun başlamasına birkaç gün kala sağ dizinin ön çapraz bağında yırtık yaşadığını duyurdu. Oyuncunun takımdan ayrılmanın eşiğinde olduğu ve bu ayrılığın kulübün kasasına önemli miktarda para getirecek olduğu biliniyordu.

"Mundo Deportivo" gazetesinin yayımladığı habere göre Flick, Bardghji'nin oyuncunun pazarlanmasını sekteye uğratacak sakatlığının ardından, transfer piyasasının son günlerinde kulüpten ayrılmaları yaklaşan 6 oyuncuyu takımın toplu antrenmanlarından uzak tutmaya karar verdi.

Barcelona'nın bugünkü antrenmanlarında çeşitli gelişmeler yaşandı; bunların en dikkat çekeni Fransız Jules Koundé'nin hazırlık döneminde ilk kez sahaya çıkması oldu. Ayrıca Flick, önümüzdeki pazar günü İsviçre ekibi Basel'e karşı oynanacak hazırlık maçına hazırlık kapsamında yedek takımdan bir dizi oyuncudan yararlandı.

Buna karşılık Alman teknik direktör, önümüzdeki dönemde kulüpten ayrılabilecek bir grup oyuncuyu riske atmamayı tercih etti; Marc Casadó, Héctor Fort, Jofre Torrents, Toni Fernández, Guille Fernández ve Tommy Marqués gruptan ayrı olarak antrenman yaptı.

Flick'in kararı öncelikli olarak teknik nitelikte değildi, aksine açık bir tedbir amacıyla geldi; zira Barcelona, bu oyunculardan herhangi birinin, ayrılık müzakerelerini aksatabilecek ya da kulübün transfer piyasasındaki planlarını etkileyebilecek bir sakatlığa maruz kalmasından çekiniyor.

Casadó ve Torrents: Ayrılığa en yakın isimler

Barcelona'dan ayrılmaya en yakın görünen isimlerin başında Marc Casadó ve Jofre Torrents geliyor.

Casadó, geleceğini önümüzdeki günlerde netleştirmeye yaklaşması nedeniyle, takımın Udine'ye yaptığı ve Udinese ile Nottingham Forest'a karşı oynanan hazırlık turnuvasına katılmak için gerçekleştirilen seyahatinde zaten yer almamıştı.

Sol bek Torrents'e gelince, taraflar kariyerindeki bir sonraki adım konusunda anlaşmaya vardıktan sonra Ajax'a transferi ileri aşamalara ulaştı.

Diğer isimlere toplu teklifler

Durum yalnızca Casadó ve Torrents ile sınırlı değil; Héctor Fort, Tommy Marqués, Guille Fernández ve Toni Fernández'in de Barcelona dışında daha fazla oynama süresi elde etmelerine olanak tanıyan teklifleri bulunuyor.

Fort geçen sezonu Elche ile geçirmişti, Tommy, Guille ve Toni Fernández'den oluşan üçlü ise yedek takımdaki dönemini tamamladı ve gelişimini sürdürmek, oynamak için daha büyük bir fırsat elde etmek amacıyla kulüp dışında yeni bir deneyime açık hale geldi.