Vozinha, Dünya Kupası favorisi İspanya'ya karşı Yeşil Burun Adaları'nın sergilediği sürpriz performansın (0-0) hemen ardından gözyaşlarına boğuldu. 40 yaşındaki kaleci, Dünya Kupası'na ilk kez katılan takımında birkaç muhteşem kurtarışla başrolü üstlendi ve Atlanta'daki maçın son düdüğünün ardından duygusal anlar yaşadı.

Yeşil Burun Adaları'nın tecrübeli oyuncusu, ilk yarıda Ferran Torres ve Aymeric Laporte'nin şutlarını etkisiz hale getirdi. İkinci yarıda da tecrübeli oyuncu kalesini gole kapattı.

İspanya'da hayal kırıklığı ve hüsran, Yeşil Burun Adaları'nda ise sevinç ve coşku vardı. Vozinha, sürpriz takımın teknik kadrosundan bir üye tarafından sahada kucaklandığında gözyaşlarına hakim olamadı.

Vozinha, 2024 yılından beri Portekiz'in üçüncü lig takımlarından Grupo Desportivo de Chaves ile sözleşmeli. Kariyerinin daha önceki dönemlerinde, Yeşil Burun Adaları'lı kaleci Zimbru Chisinau, Gil Vicente, AEL Limassol ve AS Trencin takımlarında forma giymişti.

"Gerçekten mükemmel bir kaleci performansı sergiledi. Onu hayranlıkla izledim," diyor Johan Derksen, Vandaag Inside programında Vozinha'yı övüyor. "O zaman düşünüyorum: böyle birinin Portekiz'de ikinci ligde oynaması nasıl mümkün olabilir?"

Sunucu Wilfred Genee, Vozinha'nın belki de "hayatının maçını" oynadığını belirtiyor. "Normalde berbat bir kaleci olduğunu" diye ekliyor René van der Gijp şakayla.

"Bunu gerçekten çok zavallı buluyorum. Oranje'de üç kalecimiz var ve bunların hiçbiri gerçek bir milli oyuncu değil," diyor Derksen, hemen Hollanda milli takımının kalecileriyle karşılaştırma yapıyor.

Derksen, üçüncü kaleci Robin Roefs'e umut bağlıyor. "O iyi olacak. Bence en iyisi de o olacak," diyor analist, Hollanda'nın yedek kalecisinde yeterli potansiyel görüyor. "Ama bu sıska herif (Bart Verbruggen, ed.) ikna edici değil, ve Flekken'i hiç beğenmiyorum."