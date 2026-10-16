René van der Gijp ve Johan Derksen, Ajax’ın Jordi Cruyff yönetiminde izlediği yolu hiç anlamıyor. Vandaag Inside programında, Amsterdam ekibinin perşembe akşamı Konferans Ligi’nde Hajduk Split karşısında yaşadığı Avrupa fiyaskosunun ardından yaz transfer dönemi sert biçimde eleştirildi.

Sunucu Wilfred Genee, Ajax’ı "derme çatma bir topluluk" olarak nitelendiren Valentijn Driessen’in sözlerini gündeme getirdi. Van der Gijp de artık bu görüşe katılıyor. Eski futbolcu, "Üç ay önce Ajax hakkında çok farklı konuşuyorduk. Hepimiz, ‘Artık işler yoluna girecek’ diye düşünüyorduk" dedi.

Van der Gijp, çok sayıda yeni oyuncunun gelişi konusunda daha o dönemde şüpheleri olduğunu kabul etti. "Transfer edilenler arasında aslında sadece kaleci Ter Stegen’i, Brandt’ı ve şu forvet Tolu’yu tanıyordum. Diğerleri için ‘Hepsi iyi hoş da önce bir görmem lazım’ diye düşünüyordum." Van der Gijp, özellikle 18 yaşındaki sol bek Joffre Torrents’in ilk kez ilk 11’de oynatılmasını anlamakta zorlandığını belirtti.

Ancak Van der Gijp’i asıl şaşırtan, Cruyff’a Ajax içinde verilen yetki oldu. "Mislintat’la yaşadıklarınızdan sonra Cruyff’a şimdi nasıl serbestlik tanıdığınızı anlamıyorum" diyen Van der Gijp’e Derksen de katıldı: "Tam da meselenin özüne değindin. Bunu hiç anlamıyorum. Tanınmayan bir Alman’a bütün yetkiyi vermek konusunda bu kadar kötü tecrübe yaşadınız, şimdi de birini soyadına bakarak işe alıyorsunuz."

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Derksen’e göre Cruyff, bu kadar büyük bir sorumluluğu hak ettiğini yeterince kanıtlamadı. "Babası büyük bir isimdi ama Jordi, futbolculuk kariyerinden sonra aslında kayda değer hiçbir şey ortaya koymadı. Bu, sonucu belirsiz bir adım. Soyadı Cruyff olduğu için taraftarların memnun olmasını umuyorsunuz."

Van der Gijp ayrıca kulüp bünyesinde, gerektiğinde teknik sorumlunun kararlarına müdahale edebilecek deneyimli futbol insanlarının eksikliğini hissediyor. Transfer politikası da Van der Gijp’te büyük soru işaretleri yaratıyor. Özellikle Viktor Tsygankov’un transferini anlamıyor. "Savunma arkasına koşu yapan bir kanat oyuncusu arıyorsunuz. Bunun için iki ayları vardı. Sonra Tsygankov’u aldılar ama o hiç savunma arkasına koşmuyor, topu hep ayağına istiyor."

İkili, Sofyan Amrabat konusunda da heyecanlı değil. Derksen onu "vasat" olarak nitelendiriyor. Van der Gijp buna kısmen katılsa da orta saha oyuncusunun fiziksel olarak güçlü olduğunu düşünüyor. Eski sağ kanat oyuncusu, "Fiziksel açıdan güçlü ama gerçekten de sınırlı bir futbolcu" dedi.

Derksen ise Cruyff’un teknik direktör olarak Míchel Sánchez’i seçmesini hedef aldı. "Jordi’nin İspanyol bir arkadaşını getireceğini hemen biliyordum. Bu adam harika işler çıkarırsa onun adına içtenlikle sevinirim ama şu ana kadar böyle bir izlenim edinmedik. Hollanda futbolunu hiç tanımıyor."