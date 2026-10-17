René van der Gijp ve Johan Derksen, Ajax'ın Jordi Cruyff yönetiminde izlediği yolu hiç anlamıyor. Vandaag Inside programında, Amsterdam ekibinin yaz transfer dönemi, perşembe akşamı Konferans Ligi'nde Hajduk Split karşısında yaşadığı Avrupa hezimetinin ardından sert biçimde eleştirildi.

Sunucu Wilfred Genee, Ajax'ı 'bir araya getirilmiş derme çatma bir topluluk' olarak nitelendiren Valentijn Driessen'in sözlerini hatırlattı. Van der Gijp de artık bu görüşe katılıyor. Eski futbolcu, "Üç ay önce Ajax hakkında çok farklı konuşuyorduk. Hepimiz 'işte şimdi olacak' diye düşünüyorduk" dedi.

Van der Gijp, çok sayıdaki yeni transfer geldiğinde de şüpheleri olduğunu kabul etti. "Alınan oyuncular arasında aslında sadece kaleci Ter Stegen'i, Brandt'ı ve forvet Tolu'yu tanıyordum. Diğerleri için şöyle düşündüm: Hepsi iyi güzel de önce bir görmem gerek." Van der Gijp, özellikle 18 yaşındaki sol bek Joffre Torrents'in ilk kez ilk 11'de oynatılması kararını anlamakta güçlük çekiyor.

Van der Gijp'i en çok şaşırtan ise Cruyff'a Ajax içinde verilen yetki. "Mislintat'la yaşadıklarından sonra Cruyff'a şimdi nasıl serbestlik tanıdığınızı anlamıyorum" diyen Van der Gijp'e Derksen de katıldı: "Tam da meselenin özüne değindin. Ben de bunu hiç anlamıyorum. Tanımadığınız bir Alman'a bütün yetkiyi verme konusunda böylesine kötü deneyimler yaşadınız, şimdi de birini soyadı nedeniyle göreve getiriyorsunuz."

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Derksen'e göre Cruyff, bu kadar sorumluluk almayı hak ettiğini henüz yeterince kanıtlamadı. "Babası büyük bir isimdi ama Jordi, futbolculuk kariyerinden sonra aslında henüz kayda değer bir şey göstermedi. Bu, sonunun ne olacağını bilmeden atılan bir adım. Sırf soyadı Cruyff olduğu için taraftarların memnun olmasını umuyorsunuz."

Van der Gijp ayrıca, gerektiğinde teknik işlerden sorumlu kişiye müdahale edebilecek deneyimli futbol insanlarının kulüpte bulunmadığını düşünüyor. Transfer politikası da Van der Gijp'in aklında büyük soru işaretleri yaratıyor. Özellikle Viktor Tsygankov'un alınmasını anlamıyor. "Savunma arkasına koşular yapan bir kanat oyuncusu arıyorsunuz, bunun için iki ayları vardı. Sonra Tsygankov'u alıyorlar ama o hiç savunma arkasına koşu yapmıyor, topu hep ayağına istiyor."

İkili, Sofyan Amrabat konusunda da heyecanlı değil. Derksen onu 'ortalama' bir oyuncu olarak nitelendiriyor. Van der Gijp buna kısmen katılıyor ancak orta saha oyuncusunun fiziksel olarak mücadele edebildiğini düşünüyor. Eski sağ açık, "Fiziksel olarak güçlü bir oyuncu ama gerçekten de futbolculuğu sınırlı" dedi.

Derksen ise Cruyff'un teknik direktör Míchel Sánchez tercihine yöneliyor. "Jordi'nin İspanyol bir arkadaşını getireceğini hemen biliyordum. Bu adam harika işler çıkarırsa onun adına içtenlikle sevinirim ama şu ana kadar böyle bir izlenim edinmedik. Hollanda futbolunu hiç tanımıyor."