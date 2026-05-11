Derksen ve Van der Gijp, Advocaat ile Rutten arasındaki tartışmada dikkat çekici bir şekilde taraf tutuyor

Johan Derksen ve René van der Gijp, Pazartesi akşamı Vandaag Inside programında Dick Advocaat’ın Curaçao milli takım teknik direktörlüğüne geri dönmesi nedeniyle sert eleştirilerde bulundu. Analistler, 78 yaşındaki teknik direktörün meslektaşı Fred Rutten’in yerine asla geçmemesi gerektiğini düşünüyor. Wilfred Genee ise tam tersine Advocaat’ı savunuyor.

Programda, Rutten'in ayrıldığı ve Advocaat'ın yeniden takımın başına geçtiği Curaçao Futbol Federasyonu'ndaki kaos ayrıntılı olarak ele alındı. Valentijn Driessen, Çin ve Avustralya'ya karşı alınan yenilgilerin ardından oyuncu grubunun Rutten'e nasıl sırt çevirdiğini anlattı. De Telegraaf gazetesi muhabiri, "O zaman oyuncular isyan etti ve yönetim kuruluna başvurdu" dedi.

Driessen'e göre, ana sponsor Corendon da bu iktidar mücadelesinde önemli bir rol oynuyor. "Başkan, Atilay Uslu'ya (Corendon'un CEO'su, ed.) şöyle dedi: 'Sen Dick'i halledersen, ben de Fred'i hallederim'," diyor Driessen. Driessen, oyuncuların artık Rutten'i desteklemediği anlaşıldığında Rutten'in konumunun fiilen savunulamaz hale geldiğini belirtiyor.

Ancak Derksen, Advocaat’ın davranışına ilişkin yargısında taviz vermiyor. “Dick doğru bir rol oynamadı,” dedi. “Meslektaşlık adına şöyle demeliydi: ‘Hayır, sizi Dünya Kupası’na götürecek kişi Fred’dir.’” Corendon’un etkisi de Derksen’in pek hoşuna gitmiyor. “Bir sponsor asla politikaya karışmamalı.”

Van der Gijp, Derksen'in eleştirisine tamamen katılıyor. “Bir noktada veda ettin. Yeni bir teknik direktör geliyor ve o zaman ‘Tekrar denemek istiyorum’ diyemezsin. Bunu yapmamalıydı,” diyor Van der Gijp.

Genee, Advocaat'ı masadaki eleştirilerden korumaya çalışıyor. “Olaylar öyle gelişmedi, değil mi? Onlar daha önce ona ulaşmışlardı,” diyor Genee, Van der Gijp'e yanıt olarak.

Derksen, Rutten'in tüm bu olayların kurbanı olduğunu düşünüyor. “Nasıl bakarsanız bakın: Fred bu işin bedelini ödüyor,” diye sonuçlandırıyor. Driessen, Advocaat'ın da artık çok eleştirildiğini ekliyor, ardından Derksen şu sonuca varıyor: “Bence pek çok insan Dick'i bunun için suçluyor.”